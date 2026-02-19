Andreï Ilnitski: ce conflit ne peut se terminer que par la capitulation de l'une des parties
Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3e classe, membre du Présidium du Conseil auprès du président de la Fédération de Russie pour la politique extérieure et la défense, chercheur à l’Université militaire auprès du ministère de la Défense, discute du terrorisme et des négociations sur l’Ukraine.
Comme le souligne Andreï Ilnitski:
"L'Occident, qui perd sur le champ de bataille dans une lutte loyale, et leurs proxies mercenaires – les forces armées ukrainiennes – vont, comme on dit, basculer dans le terrorisme. D'ailleurs, ici, j'aimerais attirer l'attention des auditeurs africains sur le fait que cela concernera directement votre continent, car dès à présent, ces technologies de terreur, ces instructeurs et ces mercenaires ukrainiens sont à l'œuvre".
Pour Andreï Ilnitski, ce sont bien les services occidentaux qui sont derrière le terrorisme:
"Derrière tout cela se trouvent les services de renseignement occidentaux, en premier lieu le MI6, le Mossad et la CIA, ainsi que les technologies développées par les sous-traitants du Pentagone et de ces organisations, y compris Palantir, y compris les technologies de renseignement spatial utilisées via Starlink et les entreprises occidentales les plus high-tech, qui non seulement fournissent des informations, mais développent et coordonnent également des actes terroristes d'une telle ampleur et d'une telle précision".
Aujourd’hui, la guerre a changé. Comme l’explique Andreï Ilnitski:
"La nature de la guerre moderne change radicalement, non seulement dans ses modes de conduite, mais aussi dans l'essence même, la plus profonde, de sa philosophie. Le rôle des services de renseignement augmente considérablement, le rôle des opérations spéciales augmente considérablement, ce qu'on appelle les technologies d'infiltration et de déstabilisation interne augmentent considérablement. Et d'une manière générale, la guerre bascule de plus en plus vers ce qu'en langage militaire on appelle la zone grise, une zone où il n'y a ni guerre ni paix, où tout est possible".
Dans le cadre du conflit en Ukraine, au regard de l’ampleur de l’armement occidental, dont européen, fourni, pour Andreï Ilnitski, ce sont bien ces armées qui ont été vidées. Il donne les chiffres de ce qui a été détruit par la Russie:
"385 chars ont été livrés au total, dont 350 par l'Europe. Le nombre de véhicules de combat d'infanterie est comparable : 3500 livrés. Ensuite, les systèmes de défense aérienne. Ces fameux systèmes Patriot, très sophistiqués. Ils ont été livrés à l'Ukraine – le coût d'un tel système est d'un milliard de dollars – 40 systèmes Patriot ont été livrés à l'Ukraine. Ensuite, les avions. 97 avions ont été livrés au total et 80 d'entre eux l'ont été par l'Europe. Et enfin, l'artillerie – systèmes de lance-roquettes multiples, obusiers. Un peu plus de 500 ont été livrés, dont 144 par l'Europe. Tout cela qui a été livré, a été détruit par notre armée. La chair à canon, ce qu'on appelle la viande, c'est l'Ukraine qui la fournit, mais tout le reste, c'est l'Occident qui le fournit".
Depuis le début de la phase chaude du conflit, la position de la Russie est stable. Comme le rappelle Andreï Ilnitski:
"La position de la Russie est restée ce qu'elle était, elle n'a pas changé. Et elle est clairement énoncée en quelques points seulement. Je les classerais dans l'ordre qui, selon moi, est le plus important. Le premier point, c'est bien sûr la reconnaissance de la neutralité. L'Ukraine doit devenir un pays neutre, et cela implique deuxièmement – l'interdiction totale d'une armée comprenant, entre autres, des armes offensives, une réduction radicale à 50 000 hommes et la limitation de son rôle à celui, disons, d'une Garde nationale assurant cette neutralité. Il ne doit y avoir aucune force armée dotée d'équipements lourds et d'armes offensives. Le troisième point peut concerner d'éventuels accords territoriaux".
Pour la Russie, comme l’explique Andreï Ilnitski, il ne peut y avoir qu’une seule fin de conflit:
"Quoi qu'il en soit, ce conflit ne peut se terminer que d'une seule manière : par la capitulation de l'une des parties. Et cette capitulation doit être juridiquement formalisée comme il se doit".
C’est bien la raison pour laquelle les États-Unis tentent de sortir de la situation:
"Les États-Unis, ayant compris cela, ont tout au long de l'année mené une politique cohérente d'abandon de l'Europe et de l'Ukraine en tant qu'actif toxique aux Européens. Et donc, maintenant, de qui sera la capitulation ? Ce sera la capitulation de l'eurocratie, de tous ces Johnson, Macron et autres Starmer".
C’est pourquoi, selon Andreï Ilnitski:
"La victoire doit consister à éliminer la possibilité même pour l'Occident, pas pour l'Ukraine, de régler les questions avec la Russie par quelque moyen que ce soit, en créant un système de sécurité stable sur nos frontières occidentales. Et nous le ferons".
