Andreï Ilnitski: ce conflit ne peut se terminer que par la capitulation de l'une des parties

Sputnik Afrique

Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3e classe, membre du Présidium du Conseil auprès du président de la Fédération de Russie pour la politique extérieure et... 19.02.2026, Sputnik Afrique

Comme le souligne Andreï Ilnitski:Pour Andreï Ilnitski, ce sont bien les services occidentaux qui sont derrière le terrorisme:Aujourd’hui, la guerre a changé. Comme l’explique Andreï Ilnitski:Dans le cadre du conflit en Ukraine, au regard de l’ampleur de l’armement occidental, dont européen, fourni, pour Andreï Ilnitski, ce sont bien ces armées qui ont été vidées. Il donne les chiffres de ce qui a été détruit par la Russie:Depuis le début de la phase chaude du conflit, la position de la Russie est stable. Comme le rappelle Andreï Ilnitski:Pour la Russie, comme l’explique Andreï Ilnitski, il ne peut y avoir qu’une seule fin de conflit:C’est bien la raison pour laquelle les États-Unis tentent de sortir de la situation:C’est pourquoi, selon Andreï Ilnitski:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

états-unis

ukraine

europe

russie

