https://fr.sputniknews.africa/20260218/poutine-est-le-maitre-avec-les-orechnik-de-la-dissuasion-tactique-1083529366.html
"Poutine est le maître, avec les Orechnik, de la dissuasion tactique"
"Poutine est le maître, avec les Orechnik, de la dissuasion tactique"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste François Martin explique pourquoi la volonté américaine de redéploiement d’armes... 18.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-18T13:57+0100
2026-02-18T13:57+0100
2026-02-18T13:57+0100
afrique en marche
podcasts
non-prolifération des armes nucléaires
russie
états-unis
armes nucléaires
europe
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/12/1083528728_0:36:3512:2012_1920x0_80_0_0_9669ade179fe07df6c5f649d56faa54e.jpg
"Poutine est le maître, avec les Orechnik, de la dissuasion tactique"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste François Martin explique pourquoi la volonté américaine de redéploiement d’armes nucléaires tactiques et d’avions F-35A en Europe ne modifie pas la donne stratégique avec la Russie.
"Il y a plusieurs facteurs qui concourent pour expliquer la velléité américaine de redéploiement des armes tactiques -bombes nucléaires et avions- en Europe, et spécialement au Royaume-Uni et en Estonie", affirme à Radio Sputnik Afrique le géopoliticien et essayiste François Martin, auteur de trois livres majeurs: L’Ukraine, un basculement du monde; Le temps des fractures. L’Occident contre le reste du monde et enfin La France dans le chaos du monde.François Martin identifie trois facteurs expliquant cette initiative US:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
russie
états-unis
europe
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/12/1083528728_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_f7bb57804ef0919e7413c65a9df2fc3f.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
podcasts, non-prolifération des armes nucléaires, russie, états-unis, armes nucléaires, europe, аудио
podcasts, non-prolifération des armes nucléaires, russie, états-unis, armes nucléaires, europe, аудио
"Poutine est le maître, avec les Orechnik, de la dissuasion tactique"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste François Martin explique pourquoi la volonté américaine de redéploiement d’armes nucléaires tactiques et d’avions F-35A en Europe ne modifie pas la donne stratégique avec la Russie.
"Il y a plusieurs facteurs qui concourent pour expliquer la velléité
américaine de redéploiement des armes tactiques -bombes nucléaires et avions- en Europe, et spécialement au Royaume-Uni et en Estonie", affirme à Radio Sputnik Afrique le géopoliticien et essayiste François Martin
, auteur de trois livres majeurs: L’Ukraine, un basculement du monde; Le temps des fractures. L’Occident contre le reste du monde et enfin La France dans le chaos du monde.
François Martin identifie trois facteurs expliquant cette initiative US:
Fin du New START: crée un espace propice à la prolifération des armes nucléaires et des armes en général de toutes sortes, amplifié par les marchands d’armes américains, avant d’éventuelles négociations multilatérales (Russie, USA, Chine et autres);
Rapprochement russo-américain: les USA sont poussés à "verrouiller" l’Europe avec des armes pour éviter un rapprochement entre la Russie et certains pays européens;
Élections de mi-mandat aux États-Unis: Donald Trump contentant les MAGA, qui veulent qu’il fasse la paix, et "les nostalgiques de la grandeur passée de l’Amérique, pour leur montrer -ou faire semblant- qu’il est fort et qu’il peut effrayer Poutine".
"Il y a, cependant, dans tout cela, une grosse esbroufe, puisque Vladimir Poutine ne sera aucunement intimidé, et donc cette nouvelle dissuasion tactique ne servira à rien. En effet, Poutine est le maître, avec les Orechnik, de la dissuasion tactique. Par ailleurs, et fort de son avantage, il avertira ses contreparties occidentales que le moindre tir nucléaire tactique sur son territoire provoquera une réaction nucléaire stratégique et hypersonique immédiate directement sur le donneur d’ordre, à savoir les USA", a souligné le géopoliticien.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify