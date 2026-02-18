https://fr.sputniknews.africa/20260218/poutine-est-le-maitre-avec-les-orechnik-de-la-dissuasion-tactique-1083529366.html

"Poutine est le maître, avec les Orechnik, de la dissuasion tactique"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste François Martin explique pourquoi la volonté américaine de redéploiement d’armes... 18.02.2026, Sputnik Afrique

"Il y a plusieurs facteurs qui concourent pour expliquer la velléité américaine de redéploiement des armes tactiques -bombes nucléaires et avions- en Europe, et spécialement au Royaume-Uni et en Estonie", affirme à Radio Sputnik Afrique le géopoliticien et essayiste François Martin, auteur de trois livres majeurs: L’Ukraine, un basculement du monde; Le temps des fractures. L’Occident contre le reste du monde et enfin La France dans le chaos du monde.François Martin identifie trois facteurs expliquant cette initiative US:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

