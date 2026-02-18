https://fr.sputniknews.africa/20260218/lethiopie-reflechit-a-une-alternative-au-port-de-tadjoura-a-djibouti-1083515788.html
L'Éthiopie réfléchit à une alternative au port de Tadjoura à Djibouti
Des consultations sont en cours pour augmenter la capacité du port, notamment pour l'importation d'engrais, a annoncé le ministre des Transports et de la logistique, Alemu Sime.
Objectif: Gagner 60 km sur les distances terrestres et dynamiser le secteur logistique.
L'Éthiopie réfléchit à une alternative au port de Tadjoura à Djibouti
🛥 Des consultations sont en cours pour augmenter la capacité du port, notamment pour l'importation d'engrais, a annoncé le ministre des Transports et de la logistique, Alemu Sime.
Objectif: Gagner 60 km sur les distances terrestres et dynamiser le secteur logistiqu