L'Éthiopie réfléchit à une alternative au port de Tadjoura à Djibouti

🛥 Des consultations sont en cours pour augmenter la capacité du port, notamment pour l'importation d'engrais, a annoncé le ministre des Transports et de la... 18.02.2026, Sputnik Afrique

🛥 Des consultations sont en cours pour augmenter la capacité du port, notamment pour l'importation d'engrais, a annoncé le ministre des Transports et de la logistique, Alemu Sime. Objectif: Gagner 60 km sur les distances terrestres et dynamiser le secteur logistiqu

