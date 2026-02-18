https://fr.sputniknews.africa/20260218/les-pourparlers-a-geneve-ont-ete-difficiles-mais-menes-avec-professionnalisme-dit-la-partie-russe-1083523383.html

Les pourparlers à Genève ont été difficiles, mais menés avec professionnalisme, dit la partie russe

Les pourparlers à Genève ont été difficiles, mais menés avec professionnalisme, dit la partie russe

Sputnik Afrique

Les pourparlers à Genève ont été difficiles, mais menés avec professionnalisme, a déclaré le négociateur russe à l'issue de cette réunion.Un nouveau cycle de... 18.02.2026, Sputnik Afrique

2026-02-18T10:55+0100

2026-02-18T10:55+0100

2026-02-18T11:03+0100

ukraine

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/12/1083515246_0:6:800:456_1920x0_80_0_0_d3bae28e94a06243c0e3d76475299e30.jpg

Les pourparlers à Genève ont été difficiles, mais menés avec professionnalisme, a déclaré le négociateur russe à l'issue de cette réunion.Un nouveau cycle de négociations aura lieu prochainement, a précisé Vladimir Medinski, chef de la délégation russe et conseiller du Président Poutine.Les pourparlers tripartites sur la paix en Ukraine ont eu lieu les 17 et 18 février à Genève.Délégation russe: Composée d'une vingtaine de personnes, elle est conduite par Vladimir Medinski, conseiller du Président russe. Représentants américains: Le représentant spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre de Donald Trump. RAPPEL DES ROUNDS PRÉCÉDENTS DES NÉGOCIATIONSPremier cycleDates et lieu: 23-24 janvier à Abou Dhabi (Émirats arabes unis). La délégation russe était dirigée par Igor Kostioukov, chef des renseignements militaires. La délégation ukrainienne était représentée par Roustem Oumerov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense, et Kyrylo Boudanov, chef de cabinet de Volodymyr Zelensky. La délégation américaine était composée de Steve Witkoff et Jared Kushner. Deuxième cycle Dates et lieu: 4-5 février, toujours à Abou Dhabi. Format: Discussions à huis clos, avec des délégations de même composition. Résultat: Un échange de prisonniers a été convenu, selon la formule 157 contre 157.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie