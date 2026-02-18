https://fr.sputniknews.africa/20260218/le-gabon-suspend-des-reseaux-sociaux-jusqua-nouvel-ordre--1083515679.html

Le Gabon suspend des réseaux sociaux jusqu’à nouvel ordre

Dans un communiqué lu à la télévision publique, l'institution de régulation des médias au Gabon justifie cette décision par "la diffusion récurrente" sur les réseaux sociaux de contenus "inappropriés, diffamatoires, haineux et injurieux", portant atteinte "à la dignité humaine, aux bonnes mœurs, à l’honneur des citoyens, à la cohésion sociale, à la stabilité des Institutions de la République et à la sécurité nationale".Selon la même source, ces plateformes sont "abusivement utilisées par certains activistes pour porter atteinte à l’honneur et à la réputation d’institutions, de citoyens gabonais et de personnalités publiques", en violation des lois en vigueur.L’institution critique également les opérateurs numériques internationaux, dénonçant "l’absence d’une véritable volonté de modération des contenus illicites dont elles sont pourtant les supports de diffusion".Elle estime que ces agissements sont susceptibles d’engendrer des conflits sociaux, de déstabiliser les institutions du pays et de mettre en péril l’unité nationale ainsi que les acquis démocratiques.

