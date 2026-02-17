https://fr.sputniknews.africa/20260217/pour-les-etats-unis-lenjeu-de-liran-ressort-de-la-strategie-de-containment-1083501243.html

Pour les États-Unis, l’enjeu de l’Iran ressort de la stratégie de containment

Pour les États-Unis, l’enjeu de l’Iran ressort de la stratégie de containment

Dans cet épisode de Sans Détour, Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en géopolitique, discute du retour de l’Iran au centre du jeu géopolitique régional et... 17.02.2026, Sputnik Afrique

Dans cet épisode de Sans détour, Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en géopolitique, discute du retour de l'Iran au centre du jeu géopolitique régional et mondial.

Selon Pierre-Emmanuel Thomann, l’Iran revient sur le devant de l’échiquier international en raison de sa position stratégique:En raison de l’immigration musulmane de masse en Europe et de la montée du terrorisme islamiste, les pays européens, selon Pierre-Emmanuel Thomann, ont une posture hypocrite face à l’Iran:Pierre-Emmanuel Thomann voit un facteur communicationnel important dans la menace américaine de frappes "préventives" contre l’Iran, rhétorique par ailleurs devenue commune, notamment contre la Russie:La question iranienne a une importance stratégique, selon Pierre-Emmanuel Thoman, qui va au-delà des enjeux régionaux: Pour autant, les États-Unis, pour Pierre-Emmanuel Thomann, hésitent à réellement intervenir militairement et leurs possibilités de provoquer un changement de régime sont limitées, autant que celles de mettre fin aux conflits:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

