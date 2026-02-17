https://fr.sputniknews.africa/20260217/new-start-les-usa-sont-condamnes-a-se-faire-doubler-par-la-chine-car-ils-sont-desindustrialises--1083488609.html

New START: "les USA sont condamnés à se faire doubler par la Chine, car ils sont désindustrialisés"

New START: "les USA sont condamnés à se faire doubler par la Chine, car ils sont désindustrialisés"

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d'EADS/Airbus Group, explique pourquoi la non... 17.02.2026

New START: "Les USA sont condamnés à se faire doubler par la Chine, car ils sont désindustrialisés" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, explique pourquoi la non reconduction du traité New START entre les USA et la Russie ne changera strictement rien à la situation d'équilibre stratégique entre les grandes puissances mondiales.

Jean-François Geneste met l’accent sur la doctrine de Destruction mutuelle assurée (MAD), toujours en vigueur : une limitation ou non n'y change rien. La question reste économique et de soft power, où les médias occidentaux dominent via une forme de désinformation.L’expert identifie plusieurs risques majeurs :► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

