New START: "les USA sont condamnés à se faire doubler par la Chine, car ils sont désindustrialisés"
New START: "les USA sont condamnés à se faire doubler par la Chine, car ils sont désindustrialisés"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d'EADS/Airbus Group, explique pourquoi la non... 17.02.2026
New START: "Les USA sont condamnés à se faire doubler par la Chine, car ils sont désindustrialisés"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, explique pourquoi la non reconduction du traité New START entre les USA et la Russie ne changera strictement rien à la situation d'équilibre stratégique entre les grandes puissances mondiales.
Jean-François Geneste met l'accent sur la doctrine de Destruction mutuelle assurée (MAD), toujours en vigueur : une limitation ou non n'y change rien. La question reste économique et de soft power, où les médias occidentaux dominent via une forme de désinformation.L'expert identifie plusieurs risques majeurs :
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, explique pourquoi la non reconduction du traité New START entre les USA et la Russie ne changera strictement rien à la situation d'équilibre stratégique entre les grandes puissances mondiales.
Jean-François Geneste
met l’accent sur la doctrine de Destruction mutuelle assurée (MAD), toujours en vigueur : une limitation ou non n'y change rien. La question reste économique
et de soft power, où les médias occidentaux dominent via une forme de désinformation
.
L’expert identifie plusieurs risques majeurs :
Désindustrialisation des USA:
leurs coûts incomparables les condamnent à être doublés par la Chine, perdant l’hégémonie mondiale.
Efficacité nucléaire chinoise:
même 500 ogives avec 10% de succès (50 explosions) détruiraient les USA pour longtemps.
Doctrines risquées:
la frappe de décapitation, à laquelle croient les Américains, échouerait contre la Chine ou la Russie pour des raisons techniques non détaillées ici ; la "géométrie variable" US du danger accroît les risques.
"Quand il y a eu les traités américano-russes et pas seulement le traité New START, les médias ont dit que le danger baissait. Mais était-ce vrai ? Bien sûr que non ! Et le but était économique et politique, pas militaire ! Pourquoi les USA s’inquiètent-ils tant de la Chine ? Ce n’est pas à cause du nombre réel d’ogives, mais il s’agit de soft power. En effet, les USA ne peuvent pas suivre la course. Ils seront donc rattrapés et doublés par les Chinois. Ces derniers auront donc un avantage sur le papier et seront, de facto, la plus grande puissance militaire mondiale. Mais ce n’est qu’une façon de compter. En cas de guerre, rien ne changerait vraiment", a souligné l'analyste.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify