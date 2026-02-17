https://fr.sputniknews.africa/20260217/les-negociations-entre-les-delegations-de-russie-des-etats-unis-et-dukraine-ont-debute-a-geneve-1083491456.html

Les négociations entre les délégations de Russie, des États-Unis et d'Ukraine ont débuté à Genève

Les pourparlers trilatéraux entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine ont débuté à l'hôtel InterContinental de Genève, a indiqué une source à Sputnik. 17.02.2026, Sputnik Afrique

Les pourparlers tripartites sur la paix en Ukraine reprennent ce 17 février à Genève🇨🇭 et sont prévus pour durer jusqu'au 18 février. Délégation russe: Composée d'une vingtaine de personnes, elle est conduite par Vladimir Medinski, conseiller du Président russe. Représentants américains: Le représentant spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre de Donald Trump.

