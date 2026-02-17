Les négociations entre les délégations de Russie, des États-Unis et d'Ukraine ont débuté à Genève

https://fr.sputniknews.africa/20260217/les-negociations-entre-les-delegations-de-russie-des-etats-unis-et-dukraine-ont-debute-a-geneve-1083491456.html
17.02.2026
Les pourparlers tripartites sur la paix en Ukraine reprennent ce 17 février à Genève🇨🇭 et sont prévus pour durer jusqu'au 18 février. Délégation russe: Composée d'une vingtaine de personnes, elle est conduite par Vladimir Medinski, conseiller du Président russe. Représentants américains: Le représentant spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre de Donald Trump.
Les pourparlers tripartites sur la paix en Ukraine reprennent ce 17 février à Genève🇨🇭 et sont prévus pour durer jusqu'au 18 février.
Délégation russe: Composée d'une vingtaine de personnes, elle est conduite par Vladimir Medinski, conseiller du Président russe.
Représentants américains: Le représentant spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre de Donald Trump.