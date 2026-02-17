https://fr.sputniknews.africa/20260217/le-bilan-de-fin-de-mandat-presidentiel-de-macky-pourrait-etre-utilise-contre-lui-1083490932.html

"Le bilan de fin de mandat présidentiel de Macky pourrait être utilisé contre lui"

L'ex-Président sénégalais Macky Sall lorgne le poste de Secrétaire général des Nations unies. Une candidature qui ne fait pas l'unanimité en Afrique. Pour... 17.02.2026, Sputnik Afrique

"Le bilan de fin de mandat présidentiel de Macky pourrait être utilisé contre lui" Sputnik Afrique L'ex-Président sénégalais Macky Sall lorgne le poste de Secrétaire général des Nations unies. Une candidature qui ne fait pas l'unanimité en Afrique. Pour Sputnik Afrique, Djibril Gningue, analyste sénégalais, trie les avantages et les inconvénients d'une telle candidature.

Retrouvez également dans cette émission: -Dupleix Fernand Kuenzob, expert du secteur minier, sur les mesures de contrôle du secteur minier annoncée par le gouvernement camerounais. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

