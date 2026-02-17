https://fr.sputniknews.africa/20260217/le-bilan-de-fin-de-mandat-presidentiel-de-macky-pourrait-etre-utilise-contre-lui-1083490932.html
"Le bilan de fin de mandat présidentiel de Macky pourrait être utilisé contre lui"
"Le bilan de fin de mandat présidentiel de Macky pourrait être utilisé contre lui"
Sputnik Afrique
L'ex-Président sénégalais Macky Sall lorgne le poste de Secrétaire général des Nations unies. Une candidature qui ne fait pas l'unanimité en Afrique. Pour... 17.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-17T13:47+0100
2026-02-17T13:47+0100
2026-02-17T13:47+0100
zone de contact
podcasts
macky sall
onu
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/11/1083490467_0:0:614:346_1920x0_80_0_0_f994b377d03e2d61a0637f942df43b36.jpg
"Le bilan de fin de mandat présidentiel de Macky pourrait être utilisé contre lui"
Sputnik Afrique
L'ex-Président sénégalais Macky Sall lorgne le poste de Secrétaire général des Nations unies. Une candidature qui ne fait pas l'unanimité en Afrique. Pour Sputnik Afrique, Djibril Gningue, analyste sénégalais, trie les avantages et les inconvénients d'une telle candidature.
Retrouvez également dans cette émission: -Dupleix Fernand Kuenzob, expert du secteur minier, sur les mesures de contrôle du secteur minier annoncée par le gouvernement camerounais. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/11/1083490467_0:0:532:399_1920x0_80_0_0_c1783aa5709d7b3dded1fec08de56f72.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, аудио, macky sall, onu
podcasts, аудио, macky sall, onu
"Le bilan de fin de mandat présidentiel de Macky pourrait être utilisé contre lui"
L'ex-Président sénégalais Macky Sall lorgne le poste de Secrétaire général des Nations unies. Une candidature qui ne fait pas l'unanimité en Afrique. Pour Sputnik Afrique, Djibril Gningue, analyste sénégalais, trie les avantages et les inconvénients d'une telle candidature.
"Le premier défi qu'il lui faudrait relever, c'est une candidature unique autour de sa personne, au niveau de l'Afrique", a déclaré M.Gningue pour Zone de Contact.
"Le deuxième handicap majeur pour lui, c'est son bilan de fin de mandat présidentiel, qui a été marqué par des violences, par une crise politique, avec son lot de morts, de blessés, de victimes, de répressions du mouvement contestataire. Et ces éléments-là pourraient être utilisés par certains membres du Conseil de sécurité, pour simplement bloquer sa candidature", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Dupleix Fernand Kuenzob, expert du secteur minier, sur les mesures de contrôle du secteur minier annoncée par le gouvernement camerounais.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact