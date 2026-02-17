L'armée russe frappe massivement l'industrie de guerre ukrainienne et détruit du matériel occidental
© Sputnik . Konstantin Mikhaltchevski / Accéder à la base multimédiaDes soldats russes dans la zone de l'opération militaire spéciale (archive photo)
La frappe visant le complexe militaro-industriel ukrainien, des sites énergétiques le soutenant ainsi que contre des ateliers de drones a été menée en réponse aux attaques contre des cibles civiles en Russie.
Groupement Nord:
4 brigades ennemies visées
165 soldats et un radar AN/TPQ-36 américains neutralisés
1 dépôt de ravitaillement détruit
Groupement Ouest:
5 brigades sous le feu
Kiev perd: 150 soldats + 2 pièces d'artillerie + 2 blindés (dont un Humvee US)
6 dépôts de munitions rayés de la carte
Groupement Sud:
6 brigades ukrainiennes frappées
195 soldats + 1 blindé de transport M113 + 1 blindé Humvee US éliminés
1 station de guerre électronique détruite
Groupement Centre:
9 brigades ciblées
L'ennemi perd: 350 soldats + 2 véhicules de combat d'infanterie + 2 blindés
Groupement Est:
5 brigades + 2 régiments attaqués
345 hommes + 8 blindés + 1 pièce d'artillerie neutralisés
Groupement Dniepr:
2 brigades ennemies sous le feu
Kiev perd: 25 militaires et 1 dépôt de ravitaillement
La défense aérienne russe a abattu:
8 bombes aériennes guidées,
334 drones.