Donbass. Opération russe
La Russie a lancé le 24 février 2022 une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger les habitants du Donbass qui subissaient le blocage et les attaques de Kiev depuis 2014.
L'armée russe frappe massivement l'industrie de guerre ukrainienne et détruit du matériel occidental
L'armée russe frappe massivement l'industrie de guerre ukrainienne et détruit du matériel occidental
La frappe visant le complexe militaro-industriel ukrainien, des sites énergétiques le soutenant ainsi que contre des ateliers de drones a été menée en réponse... 17.02.2026, Sputnik Afrique
Groupement Nord: Groupement Ouest: Groupement Sud: Groupement Centre: Groupement Est: Groupement Dniepr: La défense aérienne russe a abattu:
L'armée russe frappe massivement l'industrie de guerre ukrainienne et détruit du matériel occidental

Des soldats russes dans la zone de l'opération militaire spéciale (archive photo)
S'abonner
La frappe visant le complexe militaro-industriel ukrainien, des sites énergétiques le soutenant ainsi que contre des ateliers de drones a été menée en réponse aux attaques contre des cibles civiles en Russie.
Groupement Nord:
4 brigades ennemies visées
165 soldats et un radar AN/TPQ-36 américains neutralisés
1 dépôt de ravitaillement détruit
Groupement Ouest:
5 brigades sous le feu
Kiev perd: 150 soldats + 2 pièces d'artillerie + 2 blindés (dont un Humvee US)
6 dépôts de munitions rayés de la carte
Groupement Sud:
6 brigades ukrainiennes frappées
195 soldats + 1 blindé de transport M113 + 1 blindé Humvee US éliminés
1 station de guerre électronique détruite
Groupement Centre:
9 brigades ciblées
L'ennemi perd: 350 soldats + 2 véhicules de combat d'infanterie + 2 blindés
Groupement Est:
5 brigades + 2 régiments attaqués
345 hommes + 8 blindés + 1 pièce d'artillerie neutralisés
Groupement Dniepr:
2 brigades ennemies sous le feu
Kiev perd: 25 militaires et 1 dépôt de ravitaillement
La défense aérienne russe a abattu:
8 bombes aériennes guidées,
334 drones.
