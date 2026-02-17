https://fr.sputniknews.africa/20260217/labandon-du-petrole-russe-a-coute-plus-de-20-milliards-deuros-a-lue-en-2025-1083492185.html
L’abandon du pétrole russe a coûté plus de 20 milliards d’euros à l'UE en 2025
Sputnik Afrique
Les chiffres de Eurostat analysés par Sputnik sont sans appel: la stratégie de sortie du pétrole russe pèse lourdement sur les finances européennes. 17.02.2026, Sputnik Afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/09/1082275231_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_5a2f01948a61248c4ad55dbb0a5fffbb.jpg
En 2025, la hausse des prix a généré un surcoût de 22,7 milliards d'euros. Les chiffres clés: Fin 2022, l'UE a interdit les importations de pétrole russe par voie maritime. Les sanctions ont provoqué une onde de choc sur le marché pétrolier. En décembre 2025, le commissaire européen à l'Énergie, Dan Jorgensen, a annoncé qu'une proposition serait soumise en 2026 pour interdire l'importation de tout le pétrole russe dans l'UE.
Les chiffres de Eurostat analysés par Sputnik sont sans appel: la stratégie de sortie du pétrole russe pèse lourdement sur les finances européennes.
En 2025, la hausse des prix a généré un surcoût de 22,7 milliards d’euros.
Prix moyen du baril: 57,4 euros (2021) -> 64,3 euros (2025).
Importations totales: 212,3 milliards d'euros.
Volumes importés: en baisse à 3,3 milliards de barils (contre 3,5 milliards en 2024).
Fin 2022, l'UE a interdit les importations de pétrole russe par voie maritime. Les sanctions ont provoqué une onde de choc sur le marché pétrolier. En décembre 2025, le commissaire européen à l'Énergie, Dan Jorgensen, a annoncé qu'une proposition serait soumise en 2026 pour interdire l'importation de tout le pétrole russe dans l'UE.