L’abandon du pétrole russe a coûté plus de 20 milliards d’euros à l'UE en 2025

Les chiffres de Eurostat analysés par Sputnik sont sans appel: la stratégie de sortie du pétrole russe pèse lourdement sur les finances européennes. 17.02.2026, Sputnik Afrique

En 2025, la hausse des prix a généré un surcoût de 22,7 milliards d’euros. Les chiffres clés: Fin 2022, l'UE a interdit les importations de pétrole russe par voie maritime. Les sanctions ont provoqué une onde de choc sur le marché pétrolier. En décembre 2025, le commissaire européen à l'Énergie, Dan Jorgensen, a annoncé qu'une proposition serait soumise en 2026 pour interdire l'importation de tout le pétrole russe dans l'UE.

