https://fr.sputniknews.africa/20260217/des-sommets-alpins-aux-reves-africains-lepopee-inattendue-de-mialitiana-clerc-1083499807.html

Des sommets alpins aux rêves africains: l’épopée inattendue de Mialitiana Clerc

Des sommets alpins aux rêves africains: l’épopée inattendue de Mialitiana Clerc

Sputnik Afrique

Aux Jeux olympiques d’hiver 2026, l’Afrique signe une participation record. À Milan-Cortina, Mialitiana Clerc, première femme africaine engagée dans trois... 17.02.2026, Sputnik Afrique

2026-02-17T16:21+0100

2026-02-17T16:21+0100

2026-02-17T16:21+0100

avenir souverain

podcasts

afrique

jeux olympiques

milan

italie

madagascar

ski alpin

sport

souveraineté

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/11/1083499921_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_d8a9a1381cc2f4b466c46f75b8af9905.jpg

Des sommets alpins aux rêves africains: l’épopée inattendue de Mialitiana Clerc Sputnik Afrique Aux Jeux olympiques d’hiver 2026, l’Afrique signe une participation record. À Milan-Cortina, Mialitiana Clerc, première femme africaine engagée dans trois éditions, s’est entretenue avec Avenir Souverain sur les ondes de Sputnik Afrique pour raconter son parcours et s’interroger sur la place du continent dans ces disciplines longtemps jugées inaccessibles.

Sur les hauteurs enneigées, lors des Jeux olympiques d'hiver de 2026 organisés à Milan et Cortina d'Ampezzo, l’Afrique avance avec une assurance nouvelle. Huit nations, quinze athlètes, un record historique. Au cœur de cette dynamique, Mialitiana Clerc incarne un symbole fort.Au micro d’Avenir Souverain sur les ondes de Sputnik Afrique, elle a raconté son parcours singulier, de son adoption à son choix assumé de représenter Madagascar plutôt que la France. Selon elle, participer une troisième fois aux Jeux d’hiver dépasse largement la performance individuelle: il s’agit de prouver que l’Afrique a toute sa place dans ces disciplines. Elle évoque la fierté immense de porter les couleurs malgaches dans un stade olympique enneigé, les messages d’encouragement reçus, mais aussi les réalités plus dures - le manque d’infrastructures, la dépendance à l’étranger pour s’entraîner, le poids du financement.Pour elle, le véritable défi continental reste le soutien structurel et financier des talents. Pourtant, insiste-t-elle, tout commence par un acte simple: oser. Oser malgré les obstacles, malgré les doutes, malgré l’absence de tradition dans ces sports. À travers son témoignage, c’est une Afrique confiante, ambitieuse et déterminée à élargir son horizon sportif qui se dessine.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

afrique

italie

madagascar

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, afrique, jeux olympiques, milan, italie, madagascar, ski alpin, sport, souveraineté, аудио