À Khartoum, le dirigeant soudanais Al-Burhan salue le retour des habitants

Lors de sa visite à l’exposition florale Shitla, Abdel Fattah Al-Burhan a félicité les résidents de Khartoum qui reviennent chez eux après l’expulsion des FSR... 17.02.2026, Sputnik Afrique

Сe festival contribue à restaurer le rôle de cet espace comme lieu de détente et de loisirs pour la population, a indiqué Al-Burhan. Lancé le 7 février, ce festival des fleurs est le premier grand événement public de ce genre à Khartoum depuis le début du conflit il y a près de trois ans. Plus de 150 entreprises soudanaises y exposent des plantes, des aménagements et des fleurs rares.

