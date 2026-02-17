https://fr.sputniknews.africa/20260217/a-khartoum-le-dirigeant-soudanais-al-burhan-salue-le-retour-des-habitants-1083491602.html
À Khartoum, le dirigeant soudanais Al-Burhan salue le retour des habitants
Lors de sa visite à l'exposition florale Shitla, Abdel Fattah Al-Burhan a félicité les résidents de Khartoum qui reviennent chez eux après l'expulsion des FSR...
Сe festival contribue à restaurer le rôle de cet espace comme lieu de détente et de loisirs pour la population, a indiqué Al-Burhan. Lancé le 7 février, ce festival des fleurs est le premier grand événement public de ce genre à Khartoum depuis le début du conflit il y a près de trois ans. Plus de 150 entreprises soudanaises y exposent des plantes, des aménagements et des fleurs rares.
Lors de sa visite à l’exposition florale Shitla, Abdel Fattah Al-Burhan a félicité les résidents de Khartoum qui reviennent chez eux après l’expulsion des FSR de la ville, selon des images diffusées par le Conseil de souveraineté de transition.
Сe festival contribue à restaurer le rôle de cet espace comme lieu de détente et de loisirs pour la population, a indiqué Al-Burhan.
Lancé le 7 février, ce festival des fleurs est le premier grand événement public de ce genre à Khartoum depuis le début du conflit il y a près de trois ans. Plus de 150 entreprises soudanaises y exposent des plantes, des aménagements et des fleurs rares.