Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur la volonté de Macron de contrôle de la société française, l’hypocrisie de... 16.02.2026, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/10/1083466229_0:344:2730:1881_1920x0_80_0_0_7a04b4032a1b5aae8f781e268ea23151.jpg

Un processus visible de radicalisation des élites globalistes européennes et américaines Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur la volonté de Macron de contrôle de la société française, l’hypocrisie de l’ONU sur le droit à l’autodétermination des peuples, les négociations entre la Russie et les États-Unis à Abu Dhabi et le retour de la "menace russe" dans le discours américain.

Karine Bechet met en doute la bonne volonté de Macron lorsqu’il s’agit de la limitation de l’accès à internet:Ce qui se passe en France annonce la fin du libéralisme:Selon Karine Bechet, le refus de reconnaître aux peuples du Donbass et de Crimée le droit à l’autodétermination, quand il est reconnu au Groenland, révèle l’hypocrisie et la partialité de l’ONU:Le processus de négociations, selon Karine Bechet, montre l’impossibilité de l’Occident global à concevoir un compromis avec la Russie sur la question de la guerre sur le front ukrainien:Cette rigidité dans les négociations est également visible dans les autres conflits lancés par les États-Unis, que ce soit contre le Venezuela ou Cuba:En réinstaurant la "menace russe" dans le document sur Cuba, les États-Unis jouent avec le feu. Pour Karine Bechet:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

