https://fr.sputniknews.africa/20260216/pionniere-malienne-de-lia-omment-les-femmes-africaines-conquierent-lere-numerique-1083451858.html

Pionnière malienne de l'IA: сomment les femmes africaines conquièrent l'ère numérique?

Pionnière malienne de l'IA: сomment les femmes africaines conquièrent l'ère numérique?

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de Tandem, Sogoba Jacqueline Konaté, experte en intelligence artificielle et en digitalisation, évoque le rôle de l'IA dans le leadership et... 16.02.2026, Sputnik Afrique

2026-02-16T12:20+0100

2026-02-16T12:20+0100

2026-02-16T12:22+0100

tandem

podcasts

droits des femmes

intelligence artificielle

stéréotypes

inégalité

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/10/1083455561_0:153:1281:873_1920x0_80_0_0_b0056c97dfd954b4825ba3cf5a7239fc.jpg

Pionnière malienne de l'IA: сomment les femmes africaines conquièrent l'ère numérique? Sputnik Afrique Dans cet épisode de Tandem, Sogoba Jacqueline Konaté, experte en intelligence artificielle et en digitalisation, évoque le rôle de l'IA dans le leadership et les opportunités pour les femmes africaines en sciences et technologies. ‎

Madame Konaté souligne l'inégalité des efforts à fournir. Selon elle, concilier les obligations sociales et familiales tout en rivalisant professionnellement avec les hommes exige une énergie considérable, obligeant les femmes à en faire bien plus pour atteindre le même niveau.L'experte tient ensuite à clarifier le rôle de l'intelligence artificielle: “Tous les domaines sont impactés par l’IA — de la radiologie médicale, où l’IA surpasse les humains pour détecter les tumeurs, à l’agriculture de précision, aux drones en sécurité et à l’éducation”. Mais pour elle, I'lA doit rester une assistante pour l'humanité, et non un substitut.Enfin, elle insiste sur l'importance de briser les stéréotypes dès le plus jeune âge. Elle plaide pour une éducation qui montre à tous les enfants qu'on compte sur eux, afin de renforcer leur confiance. En exposant les jeunes filles à des modèles féminins de réussite, on leur prouve que l'excellence est possible.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

podcasts, droits des femmes, intelligence artificielle, stéréotypes, inégalité, аудио