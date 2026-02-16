https://fr.sputniknews.africa/20260216/pionniere-malienne-de-lia-omment-les-femmes-africaines-conquierent-lere-numerique-1083451858.html
Pionnière malienne de l'IA: сomment les femmes africaines conquièrent l'ère numérique?
16.02.2026
Dans cet épisode de Tandem, Sogoba Jacqueline Konaté, experte en intelligence artificielle et en digitalisation, évoque le rôle de l'IA dans le leadership et les opportunités pour les femmes africaines en sciences et technologies.
Madame Konaté souligne l'inégalité des efforts à fournir. Selon elle, concilier les obligations sociales et familiales tout en rivalisant professionnellement avec les hommes exige une énergie considérable, obligeant les femmes à en faire bien plus pour atteindre le même niveau.L'experte tient ensuite à clarifier le rôle de l'intelligence artificielle: "Tous les domaines sont impactés par l'IA — de la radiologie médicale, où l'IA surpasse les humains pour détecter les tumeurs, à l'agriculture de précision, aux drones en sécurité et à l'éducation". Mais pour elle, I'lA doit rester une assistante pour l'humanité, et non un substitut.Enfin, elle insiste sur l'importance de briser les stéréotypes dès le plus jeune âge. Elle plaide pour une éducation qui montre à tous les enfants qu'on compte sur eux, afin de renforcer leur confiance. En exposant les jeunes filles à des modèles féminins de réussite, on leur prouve que l'excellence est possible.
Pionnière malienne de l'IA: сomment les femmes africaines conquièrent l'ère numérique?
12:20 16.02.2026 (Mis à jour: 12:22 16.02.2026)
Dans cet épisode de Tandem, Sogoba Jacqueline Konaté, experte en intelligence artificielle et en digitalisation, évoque le rôle de l'IA dans le leadership et les opportunités pour les femmes africaines en sciences et technologies.
Madame Konaté souligne l'inégalité des efforts à fournir. Selon elle, concilier les obligations sociales et familiales tout en rivalisant professionnellement avec les hommes exige une énergie considérable, obligeant les femmes à en faire bien plus pour atteindre le même niveau.
“Dire que les femmes sont faites pour tel genre de travail, les femmes sont faites pour tel genre d'études. Il faut qu'on casse ces stéréotypes, qu'on dise qu'au niveau intellectuel, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes. Nous avons les mêmes capacités intellectuelles, même si physiquement, les hommes sont plus robustes que les femmes. Il faut rappeler qu'il y a des femmes qui sont plus robustes que des hommes physiquement aussi”, a souligné Madame Konaté.
L'experte tient ensuite à clarifier le rôle de l'intelligence artificielle: “Tous les domaines sont impactés par l’IA — de la radiologie médicale, où l’IA surpasse les humains pour détecter les tumeurs, à l’agriculture
de précision, aux drones en sécurité et à l’éducation”. Mais pour elle, I'lA doit rester une assistante pour l'humanité, et non un substitut.
Enfin, elle insiste sur l'importance de briser les stéréotypes dès le plus jeune âge. Elle plaide pour une éducation qui montre à tous les enfants qu'on compte sur eux, afin de renforcer leur confiance. En exposant les jeunes filles à des modèles féminins de réussite, on leur prouve que l'excellence est possible.
