Niger: "Nous sommes en guerre contre la France, mais pas en conflit armé"

Le général Ibro Amado a déclaré récemment que le Niger devait se préparer à la guerre contre la France. Au micro de Sputnik Afrique, Ibrahim Salifou, dit... 16.02.2026, Sputnik Afrique

Niger: "Nous sommes en guerre contre la France, mais pas en conflit armé" Sputnik Afrique Le général Ibro Amado a déclaré récemment que le Niger devait se préparer à la guerre contre la France. Au micro de Sputnik Afrique, Ibrahim Salifou, dit Socrate, expert sahélien en politique et en relations internationales, a commenté cette déclaration du général nigérien.

Retrouvez également dans cette émission: -Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre burkinabè des Affaires étrangères en exclusivité sur sa visite de travail en Russie. -Yusuf Maitama Tuggar, Olivier Nduhungirehe, Amon Murwira, Ritish Ramful, Timothy Musa Kabba, Lejone Mpotjoane, Badr Abdelatty, ministres des Affaires étrangères du Nigéria, de Tanzanie, du Zimbabwe, de Maurice, de Sierra Leone, du Lesotho et d'Egypte, ainsi que Wycliffe Musalia Mudavadi, secrétaire du Premier ministre du Kenya, sur le 39e Sommet de l'Union africaine. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

