Niger: "Nous sommes en guerre contre la France, mais pas en conflit armé"
Le général Ibro Amado a déclaré récemment que le Niger devait se préparer à la guerre contre la France. Au micro de Sputnik Afrique, Ibrahim Salifou, dit... 16.02.2026
Le général Ibro Amado a déclaré récemment que le Niger devait se préparer à la guerre contre la France. Au micro de Sputnik Afrique, Ibrahim Salifou, dit Socrate, expert sahélien en politique et en relations internationales, a commenté cette déclaration du général nigérien.
Retrouvez également dans cette émission: -Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre burkinabè des Affaires étrangères en exclusivité sur sa visite de travail en Russie. -Yusuf Maitama Tuggar, Olivier Nduhungirehe, Amon Murwira, Ritish Ramful, Timothy Musa Kabba, Lejone Mpotjoane, Badr Abdelatty, ministres des Affaires étrangères du Nigéria, de Tanzanie, du Zimbabwe, de Maurice, de Sierra Leone, du Lesotho et d'Egypte, ainsi que Wycliffe Musalia Mudavadi, secrétaire du Premier ministre du Kenya, sur le 39e Sommet de l'Union africaine. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Le général Ibro Amado a déclaré récemment que le Niger devait se préparer à la guerre contre la France. Au micro de Sputnik Afrique, Ibrahim Salifou, dit Socrate, expert sahélien en politique et en relations internationales, a commenté cette déclaration du général nigérien.
"Cette déclaration vient à point nommé. Vous savez, le CNSP, depuis son arrivée au pouvoir, la France a même préparé des interventions pour déloger ces militaires, d'abord à travers la CEDEAO, mais aussi à travers d 'autres actions que nous jugeons qui ne sont pas bien fondées. Mais tout ça, ça s'explique par le fait que les militaires ont pris leurs responsabilités, le peuple a pris sa responsabilité: on a chassé l'ambassadeur français, on a retiré notre uranium. Donc c'est déjà une guerre, même si elle est morale, elle n'est pas en termes d'armes, ce n'est pas un conflit armé, mais nous sommes en guerre contre la France, mais pas en conflit armé", a clarifié M.Salifou au micro de Zone de Contact.
"La France, elle-même nous a attaqué, c'est elle-même qui nous a déclaré la guerre d'une manière ou d'une autre. Mais nous, nous savons que nous sommes un peuple qui n'aime pas trop s'afficher dans l'esprit d'un conflit armé", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre burkinabè des Affaires étrangères en exclusivité sur sa visite de travail en Russie.
-Yusuf Maitama Tuggar, Olivier Nduhungirehe, Amon Murwira, Ritish Ramful, Timothy Musa Kabba, Lejone Mpotjoane, Badr Abdelatty, ministres des Affaires étrangères du Nigéria, de Tanzanie, du Zimbabwe, de Maurice, de Sierra Leone, du Lesotho et d'Egypte, ainsi que Wycliffe Musalia Mudavadi, secrétaire du Premier ministre du Kenya, sur le 39e Sommet de l'Union africaine.
