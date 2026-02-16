Les inscriptions au concours Stenine 2026 sont possibles jusqu’au 28 février

https://fr.sputniknews.africa/20260216/les-inscriptions-au-concours-stenine-2026-ont-debute-a-moscou-1083454363.html

Le concours porte le nom du photojournaliste du groupe médiatique Rossiya Segodnya, qui est mort à l’été 2014 près de Donetsk dans l'exercice de ses fonctions. Traditionnellement, le concours photo annuel a été lancé le 22 décembre, le jour de l'anniversaire d'Andreï Stenine.Le concours conserve ses cinq catégories phares, réservées aux jeunes talents âgés de 18 à 33 ans:Pour sa 12e édition, le Concours international Andreï Stenine a introduit une catégorie: Énergie de la vie. Ouverte aux photographes de 34 ans et plus, elle permet de présenter des œuvres uniques ou des séries, sans restriction thématique.Les photographes professionnels peuvent soumettre leur candidature sur le site du concours en russe et en anglais jusqu'au 28 février 2026 inclus.La cagnotte du concours de 2026 s'élèvera à 125.000 roubles pour la première place, 100.000 roubles pour la deuxième place et 75.000 roubles pour la troisième place dans chaque catégorie. Le lauréat du Grand Prix du concours recevra 700.000 roubles. La cérémonie de remise des prix du 12e Concours international de photojournalisme Stenine se tiendra traditionnellement à Moscou entre septembre et novembre 2026.Un jury prestigieux et les lauréats des années précédentesAu fil des ans, le jury a compté parmi ses membres des photographes connus: Vladimir Viatkine (Russie), Gabriele Cecconi (Italie), Sefa Karacan (Turquie), Juan Canete (Argentine) et d'autres.Parmi les lauréats du concours figurent des photographes de notoriété mondiale: Elena Anossova (Russie) avec une série sur les femmes en prison, Danilo Garcia Di Meo (Italie) avec l'histoire d'une jeune fille paralysée "Leticia: histoire d'une vie invisible", Alejandro Martinez Velez (Espagne) avec un reportage sur les migrants à Belgrade. En 2025, le Grand Prix a été décerné à Ekaterina Iakel (Russie) pour sa série de photos "Le caractère russe: course d'obstacles" sur des vétérans de guerre, blessés et mutilés, qui continuent de faire preuve de courage et de force dans la vie civile.Le concours de cette nouvelle année perpétue la tradition des tournées d'expositions des œuvres des lauréats dans des villes russes et étrangères. Les expositions des gagnants du concours, au cours de ses 12 années d'existence, ont été vues par des publics en Chine, en Afrique du Sud, au Mexique, en Argentine, en Uruguay, en Colombie, en République démocratique du Congo, en Turquie, au Liban, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Hongrie, en Pologne, en Égypte et dans d'autres pays.À propos du ConcoursLe Concours international de photojournalisme Andreï Stenine, organisé par le groupe médiatique Rossiya Segodnya sous les auspices de la Commission russe pour l'Unesco, a pour objectif de soutenir les jeunes photographes et d'attirer l'attention du public sur les enjeux du photojournalisme contemporain.Les partenaires médiatiques généraux du concours sont: VGTRK (Compagnie de télévision et de radiodiffusion) (Russie) et la plateforme en ligne Smotrim (Russie).Les partenaires médiatiques internationaux du concours sont: le groupe médiatique Independent Media (Afrique du Sud), l'agence de presse ANA (Afrique du Sud), Shanghai United Media Group (SUMG) (Chine), le site The Paper (Chine), le groupe médiatique Dar Al Sharq (Qatar), le site Brasil247 (Brésil), l'agence de presse Press Trust of India (Inde), l'agence de presse Iina (Irak), l'agence de presse Mehr (Iran), l'agence de presse NAN (Nigeria), l'agence de presse Xinhua (Chine).À titre de partenaires sectoriels, le concours est soutenu par: l'Union des journalistes de Russie (Russie), le site d'information YOung JOurnalists (Russie) et le site Photo-study.ru (Russie).

