https://fr.sputniknews.africa/20260216/differentes-confessions-sur-le-meme-sol-la-russie-devrait-partager-son-experience-avec-lafrique-1083459437.html
Différentes confessions sur le même sol: la Russie devrait "partager son expérience" avec l'Afrique
Différentes confessions sur le même sol: la Russie devrait "partager son expérience" avec l'Afrique
Sputnik Afrique
Le nouvel épisode du podcast décortique comment l'expérience russe de coexistence confessionnelle peut inspirer les pays africains, confrontés à la fois aux... 16.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-16T14:12+0100
2026-02-16T14:12+0100
2026-02-16T14:12+0100
russie: terre de culture
podcasts
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/10/1083455768_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b9fa083788bb760dd2bfad22bedace9c.jpg
Comment différentes confessions coexistent-elles sur le même sol?
Sputnik Afrique
La Russie devrait «partager son expérience» pour les pays africains, selon le guide spirituel de la communauté internationale des soufis du Burkina, Son Éminence Soufi Moaze Ouedraogo, qu'il a exprimé dans le nouvel épisode de l'émission Russie: Terre de Culture.
Tel est l'avis du guide spirituel de la communauté internationale des soufis du Burkina, Son Éminence Soufi Moaze Ouedraogo, qu'il a exprimé dans le nouvel épisode de l'émission Russie: Terre de Culture.À écouter dès maintenant sur Radio Sputnik!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/10/1083455768_76:0:997:691_1920x0_80_0_0_47ce451a66bd253703e6641caf21da9b.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
podcasts, аудио
Différentes confessions sur le même sol: la Russie devrait "partager son expérience" avec l'Afrique
Le nouvel épisode du podcast décortique comment l'expérience russe de coexistence confessionnelle peut inspirer les pays africains, confrontés à la fois aux défis sécuritaires et à la nécessité de préserver leurs valeurs spirituelles.
"L'islam que j'ai vu en Tchétchénie, c'est le vrai islam. Je les salue. Et je salue même le Président de la Russie. Je l'ai suivi beaucoup à la télé. Il honore tous les religieux. Tout le monde est honoré par le Président", a déclaré Son Éminence.
Tel est l'avis du guide spirituel de la communauté internationale des soufis du Burkina, Son Éminence Soufi Moaze Ouedraogo, qu'il a exprimé dans le nouvel épisode de l'émission Russie: Terre de Culture.
À écouter dès maintenant sur Radio Sputnik!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify