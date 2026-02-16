https://fr.sputniknews.africa/20260216/differentes-confessions-sur-le-meme-sol-la-russie-devrait-partager-son-experience-avec-lafrique-1083459437.html

Différentes confessions sur le même sol: la Russie devrait "partager son expérience" avec l'Afrique

Le nouvel épisode du podcast décortique comment l'expérience russe de coexistence confessionnelle peut inspirer les pays africains, confrontés à la fois aux... 16.02.2026, Sputnik Afrique

Comment différentes confessions coexistent-elles sur le même sol? Sputnik Afrique La Russie devrait «partager son expérience» pour les pays africains, selon le guide spirituel de la communauté internationale des soufis du Burkina, Son Éminence Soufi Moaze Ouedraogo, qu'il a exprimé dans le nouvel épisode de l'émission Russie: Terre de Culture.

Tel est l'avis du guide spirituel de la communauté internationale des soufis du Burkina, Son Éminence Soufi Moaze Ouedraogo, qu'il a exprimé dans le nouvel épisode de l'émission Russie: Terre de Culture.À écouter dès maintenant sur Radio Sputnik!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

