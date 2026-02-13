https://fr.sputniknews.africa/20260213/ouagadougou-a-definitivement-tourne-le-dos-a-paris-1083388238.html

"Ouagadougou a définitivement tourné le dos à Paris"

Le ministre burkinabé des Affaires étrangères est arrivé à Moscou pour y rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Au micro de Sputnik Afrique, Lianoué... 13.02.2026, Sputnik Afrique

"Ouagadougou a définitivement tourné le dos à Paris" Sputnik Afrique Le ministre burkinabé des Affaires étrangères est arrivé à Moscou pour y rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Au micro de Sputnik Afrique, Imothep Lianoué Bayala, analyste politique burkinabé, a fait le point en marge de ce déplacement ministériel.

Retrouvez également dans cette émission: -Serge Henri Kelbé, expert camerounais en économie de l’énergie, sur le plan d'action camerounais de lutte contre la fraude à l'énergie électrique. -Hadjara Moukaila et Ismaël Aïchatou, exposantes au salon 100% Made in Niger. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

