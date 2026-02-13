https://fr.sputniknews.africa/20260213/ouagadougou-a-definitivement-tourne-le-dos-a-paris-1083388238.html
"Ouagadougou a définitivement tourné le dos à Paris"
"Ouagadougou a définitivement tourné le dos à Paris"
Le ministre burkinabé des Affaires étrangères est arrivé à Moscou pour y rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov.
"Ouagadougou a définitivement tourné le dos à Paris"
Le ministre burkinabé des Affaires étrangères est arrivé à Moscou pour y rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Au micro de Sputnik Afrique, Imothep Lianoué Bayala, analyste politique burkinabé, a fait le point en marge de ce déplacement ministériel.
Retrouvez également dans cette émission: -Serge Henri Kelbé, expert camerounais en économie de l’énergie, sur le plan d'action camerounais de lutte contre la fraude à l'énergie électrique. -Hadjara Moukaila et Ismaël Aïchatou, exposantes au salon 100% Made in Niger. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
14:40 13.02.2026 (Mis à jour: 15:42 13.02.2026)
Le ministre burkinabé des Affaires étrangères est arrivé à Moscou pour y rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Au micro de Sputnik Afrique, Lianoué Imothep Bayala, analyste politique burkinabé, a fait le point en marge de ce déplacement ministériel.
"Cette visite a pour enjeu clé, à mon sens, le fait que de façon officielle, Ouagadougou vient de marquer la diversification de sa diplomatie en tournant le visage officiellement et formellement vers Moscou", a déclaré M.Bayala pour Zone de Contact.
"C'est historique parce que vu la taille et les enjeux des accords qui vont être scellés, cela vient montrer que Ouagadougou a définitivement tourné le dos à Paris, au bloc occidental et que désormais, il y a une relation qui parle à Ouagadougou, c'est la relation russo-burkinabé", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Serge Henri Kelbé, expert camerounais en économie de l’énergie, sur le plan d'action camerounais de lutte contre la fraude à l'énergie électrique.
-Hadjara Moukaila et Ismaël Aïchatou, exposantes au salon 100% Made in Niger.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact