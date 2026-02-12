https://fr.sputniknews.africa/20260212/une-catastrophe-deuxieme-ville-de-madagascar-detruit-a-75-par-le-cyclone-gezani---president-1083342112.html

"Une catastrophe": la deuxième ville de Madagascar détruite à 75% par le cyclone Gezani — Président

"La situation actuelle dépasse les capacités de Madagascar à elle seule", a déclaré le Président Michaël Randrianirina en décrivant l'ampleur des dégâts. Il a... 12.02.2026, Sputnik Afrique

Le bilan des intempéries s'élève désormais à 31 morts, selon les médias locaux. Quatre autres personnes sont portées disparues et 36 ont été blessées, indique l'Office national de gestion des risques et de résilience aux catastrophes de Madagascar. La catastrophe a touché plus de 250.000 personnes, dont environ 7.000 ont été contraintes de fuir leur domicile. 17.600 maisons ont été détruites, 36.800 autres endommagées et 10.900 inondées. Le cyclone Gezani a frappé la région côtière de Toamasina mardi soir, avec des vents atteignant 185 km/h et des rafales jusqu'à 250 km/h. Le cyclone s'est éloigné de la région mercredi soir.

