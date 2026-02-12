https://fr.sputniknews.africa/20260212/quels-pays-participeront-au-conseil-de-la-paix-pour-gaza-initie-par-les-etats-unis-1083361463.html
Quels pays participeront au Conseil de la paix pour Gaza, initié par les États-Unis?
Alors que la Russie ne sera pas représentée au sein de cette organisation, Sputnik revient sur les États qui ont déjà confirmé leur participation. 12.02.2026, Sputnik Afrique
Alors que la Russie ne sera pas représentée au sein de cette organisation, Sputnik revient sur les États qui ont déjà confirmé leur participation. L'administration Trump a envoyé des invitations à une cinquantaine de dirigeants pour la rejoindre.
