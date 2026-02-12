https://fr.sputniknews.africa/20260212/on-aime-ou-on-naime-pas-la-russie-mais-la-russie-est-un-pays-europeen-ancre-au-continent-1083349497.html

"On aime ou on n'aime pas la Russie, mais la Russie est un pays européen, ancré au continent" Sputnik Afrique Emmanuel Macron a affirmé à un média européen avoir proposé à plusieurs dirigeants européens de reprendre le dialogue avec la Russie. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Paul Antoine a commenté ces propos du Président de la République.

Retrouvez également dans cette émission: -Abdelrahmane Hadef, analyste algérien, sur l'ambitieux plan de développement du réseau ferroviaire algérien. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

