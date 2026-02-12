https://fr.sputniknews.africa/20260212/on-aime-ou-on-naime-pas-la-russie-mais-la-russie-est-un-pays-europeen-ancre-au-continent-1083349497.html
12.02.2026
Emmanuel Macron a affirmé à un média européen avoir proposé à plusieurs dirigeants européens de reprendre le dialogue avec la Russie. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Paul Antoine a commenté ces propos du Président de la République.
Retrouvez également dans cette émission: -Abdelrahmane Hadef, analyste algérien, sur l'ambitieux plan de développement du réseau ferroviaire algérien. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Emmanuel Macron a affirmé à un média européen avoir proposé à plusieurs dirigeants européens de reprendre le dialogue avec la Russie. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Paul Antoine a commenté ces propos du Président de la République.
"C'est la Russie et les Etats-Unis maintenant qui gèrent le dossier. Ça embête évidemment énormément Emmanuel Macron, qui veut récupérer un petit peu la main sur le dossier, ou en tout cas, parce qu'il est beaucoup dans la communication et dans le paraître, il veut faire semblant de gérer le dossier", a décrypté pour Zone de Contact l'analyste français Paul Antoine.
"Ensuite, on aime ou on n'aime pas la Russie, mais la Russie est un pays européen, ancré au continent européen. Donc en parlant de sécurité, vous êtes obligés, puisque c'est une puissance nucléaire quand même. En Europe, vous avez trois puissances nucléaires -je parle en Europe, pas en Union européenne-: vous avez le Royaume-Uni, la France et la Russie. Donc c'est des pays qui doivent discuter", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Abdelrahmane Hadef, analyste algérien, sur l'ambitieux plan de développement du réseau ferroviaire algérien.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact