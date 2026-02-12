Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Tandem
L'émission décrypte l'actualité sous un angle régional et international, avec un focus sur le Sahel et l'AES. Elle réunit des personnalités aux profils variés pour une conversation dynamique où les idées s’enrichissent et se répondent, formant un dialogue constructif qui fait avancer la réflexion.
https://fr.sputniknews.africa/20260212/education-durgence-au-mali-enjeux-reponses-et-perspectives-du-consortium-educatif--1083357014.html
Éducation d’urgence au Mali: enjeux, réponses et perspectives du consortium éducatif
Éducation d’urgence au Mali: enjeux, réponses et perspectives du consortium éducatif
Sputnik Afrique
Comment de relever les principaux défis éducatifs rencontrés dans les zones affectées par les crises sécuritaires et humanitaires au Mali? Nous en discutons... 12.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-12T13:34+0100
2026-02-12T13:34+0100
tandem
éducation
mali
podcasts
enseignement
enseignement supérieur
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/0c/1083356845_0:0:554:312_1920x0_80_0_0_59622cc8e2f16ab0c5524b7024784444.jpg
Éducation d’urgence au Mali : enjeux, réponses et perspectives du consortium éducatif
Sputnik Afrique
Comment de relever les principaux défis éducatifs rencontrés dans les zones affectées par les crises sécuritaires et humanitaires au Mali? Nous en discutons avec Mohamed Deme, Chargé de programme de l'ONG OPEN MALI.
Face à l’insécurité, des milliers d’enfants et d’adolescents au Mali voient leur scolarité perturbée. Pour remédier à cette situation d’urgence, un protocole d’accord a été signé afin de créer un consortium d’urgence pour l’éducation – une initiative majeure visant à coordonner les efforts des organisations humanitaires et de la société civile.Ce podcast de Tandem acceuille Mohamed Deme, Chargé de programme de l'ONG OPEN MALI, membre du dit consortium.
mali
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/0c/1083356845_0:0:554:416_1920x0_80_0_0_f14d0064993ad53465ced60ffc4cdb78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
éducation, mali, podcasts, enseignement, enseignement supérieur, аудио
éducation, mali, podcasts, enseignement, enseignement supérieur, аудио

Éducation d’urgence au Mali: enjeux, réponses et perspectives du consortium éducatif

13:34 12.02.2026
Tandem
Éducation d’urgence au Mali : enjeux, réponses et perspectives du consortium éducatif
S'abonner
- Sputnik Afrique
Issiaka Coulibaly
Tous les articles
Comment de relever les principaux défis éducatifs rencontrés dans les zones affectées par les crises sécuritaires et humanitaires au Mali? Nous en discutons avec Mohamed Deme, Chargé de programme de l'ONG OPEN MALI.
Face à l’insécurité, des milliers d’enfants et d’adolescents au Mali voient leur scolarité perturbée. Pour remédier à cette situation d’urgence, un protocole d’accord a été signé afin de créer un consortium d’urgence pour l’éducation – une initiative majeure visant à coordonner les efforts des organisations humanitaires et de la société civile.
Ce podcast de Tandem acceuille Mohamed Deme, Chargé de programme de l'ONG OPEN MALI, membre du dit consortium.
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала