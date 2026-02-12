https://fr.sputniknews.africa/20260212/education-durgence-au-mali-enjeux-reponses-et-perspectives-du-consortium-educatif--1083357014.html
Éducation d’urgence au Mali: enjeux, réponses et perspectives du consortium éducatif
Comment de relever les principaux défis éducatifs rencontrés dans les zones affectées par les crises sécuritaires et humanitaires au Mali? Nous en discutons... 12.02.2026, Sputnik Afrique
Éducation d’urgence au Mali : enjeux, réponses et perspectives du consortium éducatif
Comment de relever les principaux défis éducatifs rencontrés dans les zones affectées par les crises sécuritaires et humanitaires au Mali? Nous en discutons avec Mohamed Deme, Chargé de programme de l'ONG OPEN MALI.
Face à l’insécurité, des milliers d’enfants et d’adolescents au Mali voient leur scolarité perturbée. Pour remédier à cette situation d’urgence, un protocole d’accord a été signé afin de créer un consortium d’urgence pour l’éducation – une initiative majeure visant à coordonner les efforts des organisations humanitaires et de la société civile.Ce podcast de Tandem acceuille Mohamed Deme, Chargé de programme de l'ONG OPEN MALI, membre du dit consortium.
Issiaka Coulibaly
