Zelensky annoncerait le 24 février son plan pour la présidentielle et un référendum sur la paix - FT

Zelensky annoncerait le 24 février son plan pour la présidentielle et un référendum sur la paix - FT

Zelensky pourrait annoncer le 24 février son intention d'organiser des élections présidentielles en Ukraine et un référendum sur l'accord de paix

Les deux votes doivent avoir lieu avant le 15 mai, selon le média qui cite des responsables ukrainiens et européens. Dans le cas contraire, l'Ukraine perdra ses garanties de sécurité américaines, indique-t-il.

