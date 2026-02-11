Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20260211/zelensky-annoncerait-le-24-fevrier-son-plan-pour-la-presidentielle-et-un-referendum-sur-la-paix---1083316166.html
Zelensky annoncerait le 24 février son plan pour la présidentielle et un référendum sur la paix - FT
Zelensky annoncerait le 24 février son plan pour la présidentielle et un référendum sur la paix - FT
Sputnik Afrique
Zelensky pourrait annoncer le 24 février son intention d'organiser des élections présidentielles en Ukraine et un référendum sur l'accord de paix - Financial... 11.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-11T06:46+0100
2026-02-11T06:46+0100
volodymyr zelensky
élection présidentielle
ukraine
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/02/1083066786_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_91dc01f98e29856b01ecde6eb93449a0.jpg
Les deux votes doivent avoir lieu avant le 15 mai, selon le média qui cite des responsables ukrainiens et européens. Dans le cas contraire, l'Ukraine perdra ses garanties de sécurité américaines, indique-t-il.
ukraine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/02/1083066786_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_2b3bd506cfea2909d1e2537f0f0440cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
volodymyr zelensky, élection présidentielle, ukraine
volodymyr zelensky, élection présidentielle, ukraine

Zelensky annoncerait le 24 février son plan pour la présidentielle et un référendum sur la paix - FT

06:46 11.02.2026
© telegram sputnik_africa / Accéder à la base multimédiaJeffrey Epstein Messages Questioned Zelensky's Capabilities in 2019, Documents Reveal
Jeffrey Epstein Messages Questioned Zelensky's Capabilities in 2019, Documents Reveal - Sputnik Afrique, 1920, 11.02.2026
© telegram sputnik_africa
/
Accéder à la base multimédia
S'abonner
Zelensky pourrait annoncer le 24 février son intention d'organiser des élections présidentielles en Ukraine et un référendum sur l'accord de paix - Financial Times.
Les deux votes doivent avoir lieu avant le 15 mai, selon le média qui cite des responsables ukrainiens et européens.
Dans le cas contraire, l'Ukraine perdra ses garanties de sécurité américaines, indique-t-il.
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала