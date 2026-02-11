https://fr.sputniknews.africa/20260211/zelensky-annoncerait-le-24-fevrier-son-plan-pour-la-presidentielle-et-un-referendum-sur-la-paix---1083316166.html
Zelensky annoncerait le 24 février son plan pour la présidentielle et un référendum sur la paix - FT
Zelensky annoncerait le 24 février son plan pour la présidentielle et un référendum sur la paix - FT
Sputnik Afrique
Zelensky pourrait annoncer le 24 février son intention d'organiser des élections présidentielles en Ukraine et un référendum sur l'accord de paix - Financial... 11.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-11T06:46+0100
2026-02-11T06:46+0100
2026-02-11T06:46+0100
volodymyr zelensky
élection présidentielle
ukraine
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/02/1083066786_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_91dc01f98e29856b01ecde6eb93449a0.jpg
Les deux votes doivent avoir lieu avant le 15 mai, selon le média qui cite des responsables ukrainiens et européens. Dans le cas contraire, l'Ukraine perdra ses garanties de sécurité américaines, indique-t-il.
ukraine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/02/1083066786_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_2b3bd506cfea2909d1e2537f0f0440cd.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
volodymyr zelensky, élection présidentielle, ukraine
volodymyr zelensky, élection présidentielle, ukraine
Zelensky annoncerait le 24 février son plan pour la présidentielle et un référendum sur la paix - FT
Zelensky pourrait annoncer le 24 février son intention d'organiser des élections présidentielles en Ukraine et un référendum sur l'accord de paix - Financial Times.
Les deux votes doivent avoir lieu avant le 15 mai, selon le média qui cite des responsables ukrainiens et européens.
Dans le cas contraire, l'Ukraine perdra ses garanties de sécurité américaines, indique-t-il.