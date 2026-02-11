https://fr.sputniknews.africa/20260211/le-liberia-met-en-place-une-nouvelle-strategie-de-transformation-numerique-1083316372.html

Le Liberia met en place une nouvelle stratégie de transformation numérique

La stratégie se fixe huit domaines prioritaires, notamment la connectivité universelle, l’inclusion numérique, l’adressage numérique nationale et la réforme postale, la cybersécurité et la souveraineté des données, l’e-gouvernement et l’innovation dans les TIC, a précisé l’Autorité libérienne des Télécommunications (LTA), citée par des médias, relevant que ces priorités s'articulent autour de quatre axes stratégiques afin de garantir des résultats mesurables et participatifs.Ces piliers visent à générer des retombées concrètes et inclusives, en oeuvrant à soutenir la croissance économique, améliorer la fourniture des services publics, favoriser la création d’emplois et à réduire la fracture numérique, en particulier au profit des zones rurales et des communautés marginalisées, a indiqué le ministère des Postes et Télécommunications dans un communiqué.Le lancement de cette initiative intervient quelques semaines après la rencontre des autorités libériennes avec une délégation du Groupe de la Banque mondiale pour discuter de la coopération dans le domaine du numérique.Les discussions ont notamment porté sur l’extension de la connectivité, la modernisation des infrastructures télécoms et la promotion d’une croissance numérique plus intégrée.

