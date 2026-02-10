https://fr.sputniknews.africa/20260210/vladimir-poutine-et-cyril-ramaphosa-ont-discute-par-telephone-de-la-crise-ukrainienne--1083300456.html

Vladimir Poutine et Cyril Ramaphosa ont discuté par téléphone de la crise ukrainienne

10.02.2026

MM. Poutine et Ramaphosa ont discuté du développement futur de leur coopération. La situation en Ukraine a également été abordée. Le chef de l'État sud-africain a exprimé son soutien aux efforts de la Russie en vue d'un règlement politique et diplomatique du conflit, a déclaré le Kremlin. Les deux hommes ont souligné l'importance de poursuivre la coordination des approches de la Russie et de l'Afrique du Sud, notamment au sein du G20 et des BRICS, a indiqué le communiqué.

