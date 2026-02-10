https://fr.sputniknews.africa/20260210/a-qui-profite-lassassinat-de-saif-al-islam-kadhafi-1083298998.html

À qui profite l’assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi?

À qui profite l’assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi? Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, le Pr Rafaa Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l’École de guerre de Tunis, revient sur le contexte complexe qui entoure l’assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi en Libye. Une affaire qui, selon lui, dépasse largement le cadre libyen et pose une question centrale: à qui profite ce crime?

Pour Pr Rafaa Tabib, cette exécution s’inscrit dans une série d’"assassinats politiques spectaculaires" visant des personnalités libyennes qui ne correspondaient pas à la vision de règlement du conflit "voulue par les forces occidentales", soucieuses d’éliminer toute figure pouvant entraver le choix des futurs dirigeants du pays.Plus largement, le Pr Tabib estime que les anciennes puissances présentes au Sahel ont longtemps dissimulé les ressources de la région et cherchent aujourd’hui à "retourner les pays du Sahel contre les pays du Maghreb", notamment l’Algérie et la Tunisie.Selon lui, les États-Unis tentent désormais de comprendre la nouvelle configuration géopolitique de la région, conscients qu’aucune stratégie ne peut aboutir "sans une forme d'accord multipartite" impliquant la Chine, la Russie et les pays du Maghreb.🎙️ Une analyse à suivre dans L’Afrique en Marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

