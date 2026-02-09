https://fr.sputniknews.africa/20260209/lelement-le-plus-important-pour-maintenir-la-souverainete-est-la-souverainete-informationnelle-1083267902.html

"L'élément le plus important pour maintenir la souveraineté est la souveraineté informationnelle"

Dans cet épisode de Sans Détour, Alexandre Gouchine, docteur en histoire, vice-directeur du Centre des pays de l’étranger proche à l’Université russe des... 09.02.2026, Sputnik Afrique

Pour Alexandre Gouchine, d’une manière générale:C’est d’ailleurs ainsi que l’Occident collectif a largement tenté de modifier la conscience nationale en Russie et dans l’espace post-soviétique:Il faut se rappeler, comme le souligne Alexandre Gouchine, que les différents pays de l’espace post-soviétique constituaient historiquement un seul pays, un seul espace humain et civilisationnel:Pour autant, l’Occident collectif travaille activement à détruire ce lien historique et culturel, selon Alexandre Gouchine:Pourtant, comme le rappelle Alexandre Gouchine, la Russie joue un important rôle de stabilisation dans la région:La question du contrôle des esprits et donc, de la jeunesse, est centrale:Sur le plan général de la guerre informationnelle et psychologique, les élites occidentales tendent à s’affaiblir dans leurs propres pays, l’affirme Alexandre Gouchine:De son côté, la Russie s’adapte et développe des relations stratégiques avec l’Afrique:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

