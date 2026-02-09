https://fr.sputniknews.africa/20260209/cette-aide-russe-permettra-de-repondre-immediatement-a-un-besoin-clair-1083271562.html
La Russie a donné au Niger pour 20.000 tonnes d'engrais. Pour Sputnik Afrique, l'analyste sociopolitique nigérien Mohammedou Guimba Mourtala a commenté ce geste humanitaire de Moscou à l'égard de Niamey.
Retrouvez également dans cette émission: -Samuel Nguiffo, directeur du Centre pour l'environnement et le développement, sur la place des femmes dans la filière du cacao au Cameroun. -Paternus Niyegira, politologue tanzanien, sur l'acharnement de la CPI envers les pays africains. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
"Cette aide russe permettra de répondre immédiatement à un besoin clair"
La Russie a donné au Niger pour 20.000 tonnes d'engrais. Pour Sputnik Afrique, l'analyste sociopolitique nigérien Mohammedou Guimba Mourtala a commenté ce geste humanitaire de Moscou à l'égard de Niamey.
"Cette aide russe permettra de répondre immédiatement à un besoin clair face à une certaine frange de notre population, ou à une certaine partie de la population démunie, et aussi pour répondre aux besoins de certaines populations réfugiées sur notre territoire", a déclaré M.Guimba Mourtala au micro de Zone de Contact.
"Cela va permettre d'accroître la production agricole nigérienne. Mais de manière à ce que cette aide puisse être vraiment structurelle, il faudrait que cette aide ou bien cet apport soient structurels à long terme, de manière à ce qu'ils puissent permettre au Niger de maintenir cette cadence, cette production, et non pas entretenir une certaine aide ponctuelle qui doit juste répondre à un besoin ponctuel présent", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Samuel Nguiffo, directeur du Centre pour l'environnement et le développement, sur la place des femmes dans la filière du cacao au Cameroun.
-Paternus Niyegira, politologue tanzanien, sur l'acharnement de la CPI envers les pays africains.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact