https://fr.sputniknews.africa/20260209/cette-aide-russe-permettra-de-repondre-immediatement-a-un-besoin-clair-1083271562.html

"Cette aide russe permettra de répondre immédiatement à un besoin clair"

"Cette aide russe permettra de répondre immédiatement à un besoin clair"

Sputnik Afrique

La Russie a donné au Niger pour 20.000 tonnes d'engrais. Pour Sputnik Afrique, l'analyste sociopolitique nigérien Mohammedou Guimba Mourtala a commenté ce... 09.02.2026, Sputnik Afrique

2026-02-09T15:10+0100

2026-02-09T15:10+0100

2026-02-09T15:10+0100

zone de contact

podcasts

niger

engrais

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/09/1083271394_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_680aade74aa80faeb9c0884b8086b5bb.jpg

"Cette aide russe permettra de répondre immédiatement à un besoin clair" Sputnik Afrique La Russie a donné au Niger pour 20.000 tonnes d'engrais. Pour Sputnik Afrique, l'analyste sociopolitique nigérien Mohammedou Guimba Mourtala a commenté ce geste humanitaire de Moscou à l'égard de Niamey.

Retrouvez également dans cette émission: -Samuel Nguiffo, directeur du Centre pour l'environnement et le développement, sur la place des femmes dans la filière du cacao au Cameroun. -Paternus Niyegira, politologue tanzanien, sur l'acharnement de la CPI envers les pays africains. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

niger

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, аудио, niger, engrais, russie