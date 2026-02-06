https://fr.sputniknews.africa/20260206/la-langue-nest-pas-une-barriere-un-acteur-mauritanien-chante-la-volga-au-coeur-dun-desert-1083190827.html
"La langue n'est pas une barrière": un acteur mauritanien chante la Volga au coeur d'un désert
Aly Deyde ne parle pas russe. Mais dans les couloirs du GITIS à Moscou, l’Institut d'État d'art théâtral, il a appris que l'art n'a pas besoin de traduction. 06.02.2026, Sputnik Afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/06/1083190426_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_9f39fefd05b860642a2d997fe96850a6.jpg
«La langue n'est pas une barrière pour les artistes»: Aly Deyde, l'acteur mauritanien qui chante la Volga au cœur du désert
Diplômé de Charjah, formé six semaines au berceau de Stanislavski, cet acteur mauritanien — seul ressortissant de son pays titulaire d'une licence en arts du spectacle — souhaite promouvoir les méthodes de l'école théâtrale russe dans le monde.Aujourd'hui à Dubaï, il rêve de ramener la méthode russe dans le désert mauritanien: créer la première école de théâtre de Nouakchott, faire venir des professeurs du GITIS et planter la graine Stanislavski en terre sahélienne.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Aly Deyde ne parle pas russe. Mais dans les couloirs du GITIS à Moscou, l’Institut d'État d'art théâtral, il a appris que l'art n'a pas besoin de traduction.
Diplômé de Charjah, formé six semaines au berceau de Stanislavski, cet acteur mauritanien — seul ressortissant de son pays titulaire d'une licence en arts du spectacle — souhaite promouvoir les méthodes de l'école théâtrale russe dans le monde.
"Le théâtre russe est sous-estimé dans le monde. Les gens ne le connaissent pas bien — peut-être à cause de la barrière linguistique. La plupart des spectacles sont en russe et n'ont jamais été traduits en anglais, arabe, français ou d'autres langues. Cela a maintenu la méthode russe dans l'ombre", lance Aly Deyde dans le 25e épisode de Russie: Terre de Culture.
Aujourd'hui à Dubaï, il rêve de ramener la méthode russe dans le désert mauritanien: créer la première école de théâtre de Nouakchott, faire venir des professeurs du GITIS et planter la graine Stanislavski en terre sahélienne.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify