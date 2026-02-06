https://fr.sputniknews.africa/20260206/la-langue-nest-pas-une-barriere-un-acteur-mauritanien-chante-la-volga-au-coeur-dun-desert-1083190827.html

"La langue n'est pas une barrière": un acteur mauritanien chante la Volga au coeur d'un désert

"La langue n'est pas une barrière": un acteur mauritanien chante la Volga au coeur d'un désert

Aly Deyde ne parle pas russe. Mais dans les couloirs du GITIS à Moscou, l’Institut d'État d'art théâtral, il a appris que l'art n'a pas besoin de traduction. 06.02.2026, Sputnik Afrique

podcasts

théâtre

Diplômé de Charjah, formé six semaines au berceau de Stanislavski, cet acteur mauritanien — seul ressortissant de son pays titulaire d'une licence en arts du spectacle — souhaite promouvoir les méthodes de l'école théâtrale russe dans le monde.Aujourd'hui à Dubaï, il rêve de ramener la méthode russe dans le désert mauritanien: créer la première école de théâtre de Nouakchott, faire venir des professeurs du GITIS et planter la graine Stanislavski en terre sahélienne.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

