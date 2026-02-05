https://fr.sputniknews.africa/20260205/sanctions-contre-le-mali-quel-impact-reel-et-quelles-lecons-apres-leur-levee-1083141421.html

Sanctions contre le Mali: quel impact réel et quelles leçons après leur levée?

Sanctions contre le Mali: quel impact réel et quelles leçons après leur levée?

Dans cet épisode de Tandem, le professeur Abdoul Karim Diamouténé, spécialiste des questions économiques et financières, explique l'impact réel de ces... 05.02.2026, Sputnik Afrique

Sanctions contre le Mali: quel impact réel et quelles leçons après leur levée? Sputnik Afrique Dans cet épisode de Tandem, le professeur Abdoul Karim Diamouténé, spécialiste des questions économiques et financières, explique l'impact réel de ces sanctions, en précisant les raisons de leur lever et ce que cela révèle sur l'efficacité ou non de ce type de mesures comme outil de pression politique.

"Pour ce qui concerne aujourd'hui la légitimité, la légalité de la décision, tout le monde, tous les acteurs, reconnaissent que c'est une mauvaise décision et que cette décision n'avait pas de fondement".Face à cette situation, la priorité pour le Mali, selon Abdoul Karim Diamouténé: "Le Mali doit surtout renforcer les éléments de soutien de sa souveraineté". La réponse se construit sur deux piliers:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

