https://fr.sputniknews.africa/20260205/sanctions-contre-le-mali-quel-impact-reel-et-quelles-lecons-apres-leur-levee-1083141421.html
Sanctions contre le Mali: quel impact réel et quelles leçons après leur levée?
Sanctions contre le Mali: quel impact réel et quelles leçons après leur levée?
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Tandem, le professeur Abdoul Karim Diamouténé, spécialiste des questions économiques et financières, explique l'impact réel de ces... 05.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-05T10:14+0100
2026-02-05T10:14+0100
2026-02-05T10:16+0100
tandem
podcasts
mali
sanctions
économie
crise financière
fermeture des frontières
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/05/1083139257_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_0b1d1ecdecdf9414d4a2f0d56adf29e5.jpg
Sanctions contre le Mali: quel impact réel et quelles leçons après leur levée?
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Tandem, le professeur Abdoul Karim Diamouténé, spécialiste des questions économiques et financières, explique l'impact réel de ces sanctions, en précisant les raisons de leur lever et ce que cela révèle sur l'efficacité ou non de ce type de mesures comme outil de pression politique.
"Pour ce qui concerne aujourd'hui la légitimité, la légalité de la décision, tout le monde, tous les acteurs, reconnaissent que c'est une mauvaise décision et que cette décision n'avait pas de fondement".Face à cette situation, la priorité pour le Mali, selon Abdoul Karim Diamouténé: "Le Mali doit surtout renforcer les éléments de soutien de sa souveraineté". La réponse se construit sur deux piliers:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
mali
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/05/1083139257_71:0:1211:855_1920x0_80_0_0_53b65801ad67c0146fb23c501b86548e.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
podcasts, mali, sanctions, économie, crise financière, fermeture des frontières, аудио
podcasts, mali, sanctions, économie, crise financière, fermeture des frontières, аудио
Sanctions contre le Mali: quel impact réel et quelles leçons après leur levée?
10:14 05.02.2026 (Mis à jour: 10:16 05.02.2026)
Dans cet épisode de Tandem, le professeur Abdoul Karim Diamouténé, spécialiste des questions économiques et financières, explique l'impact réel de ces sanctions, en précisant les raisons de leur levée et ce que cela révèle sur l'efficacité — ou non — de ce type de mesures comme outil de pression politique.
"Pour un pays comme le Mali, qui est enclavé, qui dépend entièrement du commerce du transport, donc lorsque les pays ferment, vous voyez ce que ça fait? Et ça a vraiment été un coup dur pour le ravitaillement du pays en matière de production, et également en matière d'écoulement, d'importation et d'exploitation, surtout au niveau des hydrocarbures, des transports, des biens, des personnes", souligne Abdoul Karim Diamouténé.
"Pour ce qui concerne aujourd'hui la légitimité
, la légalité de la décision, tout le monde, tous les acteurs, reconnaissent que c'est une mauvaise décision et que cette décision n'avait pas de fondement".
Face à cette situation, la priorité pour le Mali, selon Abdoul Karim Diamouténé: "Le Mali doit surtout renforcer les éléments de soutien de sa souveraineté". La réponse se construit sur deux piliers:
Renforcer l'instrument militaire;
Renforcer l'instrument financier.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem
.