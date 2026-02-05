https://fr.sputniknews.africa/20260205/le-partenariat-avec-la-russie-dans-le-domaine-securitaire-est-sincere-et-efficace-1083144076.html
“Le partenariat avec la Russie dans le domaine sécuritaire est sincère et efficace”
“Le partenariat avec la Russie dans le domaine sécuritaire est sincère et efficace”
Sputnik Afrique
Dans cet épisode, le vice-président de la Commission Défense du Parlement malien revient sur la réorientation stratégique du Mali vers la Russie. Après des... 05.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-05T11:35+0100
2026-02-05T11:35+0100
2026-02-05T11:35+0100
avenir souverain
podcasts
afrique
mali
russie
partenariat
défense
sécurité
coopération
aide militaire
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/05/1083145515_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4e31f3f456b58697b376a3dac7bfffeb.jpg
“Le partenariat avec la Russie dans le domaine sécuritaire est sincère et efficace”
Sputnik Afrique
Dans cet épisode, le vice-président de la Commission Défense du Parlement malien revient sur la réorientation stratégique du Mali vers la Russie. Après des années de coopération limitée avec l’Occident, le pays a choisi de se tourner vers Moscou pour protéger sa souveraineté et améliorer les capacités de son armée face aux menaces terroristes.
Selon l’honorable Dr Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de Sécurité et de Défense à l'Assemblée nationale malienne, cette coopération offre au Mali un partenariat fiable, respectueux et sans pression politique, lui permettant de regagner le contrôle de son territoire et de s’affirmer sur la scène internationale.Pour Dr Ouattara, le choix de Moscou ne résulte pas d’un alignement idéologique, mais d’une exigence de souveraineté: face à l’ingérence et aux conditions imposées par certains partenaires occidentaux, le Mali avait besoin d’un acteur prêt à collaborer sur un pied d’égalité. Selon lui, la Russie s’est montrée un partenaire fiable, fournissant des équipements modernes et performants, et accompagnant les forces maliennes sur le terrain sans imposer de leçons politiques.Cette approche, affirme-t-il, a permis à l’armée malienne de regagner des territoires stratégiques, comme Kidal, et de renforcer son autonomie opérationnelle, tout en démontrant à d’autres pays africains qu’un partenariat sincère, fondé sur l’intérêt mutuel, est possible dans le domaine de la sécurité et de la défense.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
afrique
mali
russie
france
kidal
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/05/1083145515_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ac7dfd57c8f5b40abc9d6754f8283064.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
podcasts, afrique, mali, russie, partenariat, défense, sécurité, coopération, aide militaire, france, terrorisme, kidal, souveraineté, аудио
podcasts, afrique, mali, russie, partenariat, défense, sécurité, coopération, aide militaire, france, terrorisme, kidal, souveraineté, аудио
“Le partenariat avec la Russie dans le domaine sécuritaire est sincère et efficace”
Dans cet épisode, le vice-président de la Commission Défense du Parlement malien revient sur la réorientation stratégique du Mali vers la Russie. Après des années de coopération limitée avec l’Occident, le pays a choisi de se tourner vers Moscou pour protéger sa souveraineté et améliorer les capacités de son armée face aux menaces terroristes.
Selon l’honorable Dr Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de Sécurité et de Défense à l'Assemblée nationale malienne, cette coopération offre au Mali un partenariat fiable, respectueux et sans pression politique, lui permettant de regagner le contrôle de son territoire et de s’affirmer sur la scène internationale.
Pour Dr Ouattara,
le choix de Moscou ne résulte pas d’un alignement idéologique, mais d’une exigence de souveraineté: face à l’ingérence et aux conditions imposées par certains partenaires occidentaux, le Mali avait besoin d’un acteur prêt à collaborer sur un pied d’égalité. Selon lui, la Russie s’est montrée un partenaire fiable, fournissant des équipements modernes
et performants, et accompagnant les forces maliennes sur le terrain sans imposer de leçons politiques.
Cette approche, affirme-t-il, a permis à l’armée malienne de regagner des territoires stratégiques, comme Kidal, et de renforcer son autonomie opérationnelle, tout en démontrant à d’autres pays africains qu’un partenariat sincère, fondé sur l’intérêt mutuel, est possible dans le domaine de la sécurité et de la défense.
“L’évidence vient du fait que les Africains ont pris conscience de leur état de faits et des différences de traitement avec leurs partenaires. Les équipements russes que nous utilisons aujourd'hui montrent non seulement leur efficacité et leur fiabilité, mais surtout il n'y a pas de pression politique dans ces relations. Aujourd'hui, la Russie traite avec nous dans le cadre d'un intérêt réciproque, sans nous imposer de leçons de droits de l'homme ni de choix diplomatiques. Depuis 2021, grâce à cette coopération, nous contrôlons la totalité de notre territoire, alors qu'en neuf ans avec la présence de presque tous les contingents du monde, nous ne pouvions même pas libérer Kidal. Cela a montré aux autres pays africains que le partenariat avec la Russie dans le domaine sécuritaire est sincère et efficace”, a-t-il conclu.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify