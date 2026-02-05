https://fr.sputniknews.africa/20260205/le-partenariat-avec-la-russie-dans-le-domaine-securitaire-est-sincere-et-efficace-1083144076.html

“Le partenariat avec la Russie dans le domaine sécuritaire est sincère et efficace”

“Le partenariat avec la Russie dans le domaine sécuritaire est sincère et efficace”

Sputnik Afrique

Dans cet épisode, le vice-président de la Commission Défense du Parlement malien revient sur la réorientation stratégique du Mali vers la Russie. Après des... 05.02.2026, Sputnik Afrique

2026-02-05T11:35+0100

2026-02-05T11:35+0100

2026-02-05T11:35+0100

avenir souverain

podcasts

afrique

mali

russie

partenariat

défense

sécurité

coopération

aide militaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/05/1083145515_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4e31f3f456b58697b376a3dac7bfffeb.jpg

“Le partenariat avec la Russie dans le domaine sécuritaire est sincère et efficace” Sputnik Afrique Dans cet épisode, le vice-président de la Commission Défense du Parlement malien revient sur la réorientation stratégique du Mali vers la Russie. Après des années de coopération limitée avec l’Occident, le pays a choisi de se tourner vers Moscou pour protéger sa souveraineté et améliorer les capacités de son armée face aux menaces terroristes.

Selon l’honorable Dr Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de Sécurité et de Défense à l'Assemblée nationale malienne, cette coopération offre au Mali un partenariat fiable, respectueux et sans pression politique, lui permettant de regagner le contrôle de son territoire et de s’affirmer sur la scène internationale.Pour Dr Ouattara, le choix de Moscou ne résulte pas d’un alignement idéologique, mais d’une exigence de souveraineté: face à l’ingérence et aux conditions imposées par certains partenaires occidentaux, le Mali avait besoin d’un acteur prêt à collaborer sur un pied d’égalité. Selon lui, la Russie s’est montrée un partenaire fiable, fournissant des équipements modernes et performants, et accompagnant les forces maliennes sur le terrain sans imposer de leçons politiques.Cette approche, affirme-t-il, a permis à l’armée malienne de regagner des territoires stratégiques, comme Kidal, et de renforcer son autonomie opérationnelle, tout en démontrant à d’autres pays africains qu’un partenariat sincère, fondé sur l’intérêt mutuel, est possible dans le domaine de la sécurité et de la défense.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

afrique

mali

russie

france

kidal

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, afrique, mali, russie, partenariat, défense, sécurité, coopération, aide militaire, france, terrorisme, kidal, souveraineté, аудио