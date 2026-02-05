https://fr.sputniknews.africa/20260205/des-pays-de-lotan-nadmettent-pas-leur-position-defavorable-dans-le-rapport-de-force-avec-moscou-1083146439.html
"Des pays de l'Otan n'admettent pas leur position défavorable dans le rapport de force avec Moscou"
"Des pays de l’Otan n’admettent pas leur position défavorable dans le rapport de force avec Moscou"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l'Institut international de recherches pour la paix explique... 05.02.2026
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l'Institut international de recherches pour la paix explique les obstacles qui se dressent devant la reconduction du traité START-3 entre la Russie et le États-Unis qui prend fin le 5 février.
Le traité New START a souffert de la dégradation des relations russo-américaines depuis de nombreuses années, comme l’a montré le retrait mutuel du Traité sur les forces nucléaires intermédiaires (2019 pour Washington; 2025 pour Moscou).En février 2023, la Russie a suspendu sa participation, refusant les inspections des États-Unis et de l’Otan en raison du développement américain d’armes nucléaires.Les raison qui rendent la reconduction du Traité START-3 plus difficiles, selon M. Jacquet:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
"Des pays de l’Otan n’admettent pas leur position défavorable dans le rapport de force avec Moscou"
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix explique les obstacles qui se dressent devant la reconduction du traité START-3 entre la Russie et le États-Unis qui prend fin le 5 février.
Le traité New START
a souffert de la dégradation des relations russo-américaines depuis de nombreuses années, comme l’a montré le retrait mutuel du Traité sur les forces nucléaires intermédiaires (2019 pour Washington; 2025 pour Moscou).
En février 2023, la Russie a suspendu sa participation, refusant les inspections des États-Unis et de l’Otan en raison du développement américain d’armes nucléaires.
Les raison qui rendent la reconduction du Traité START-3 plus difficiles, selon M. Jacquet:
le conflit en Ukraine et les aléas de son processus de négociations;
le développement des missiles Orechnik et Bourevestnik ou du drone sous-marin Poséidon.
"Un certain nombre de pays de l’Otan refusent de reconnaître leur position défavorable dans le rapport de force engagé avec la Russie dans le cadre du conflit ukrainien, notamment à l'égard au développement par la Russie des nouveaux missiles de type Orechnik ou Bourevestnik. […] Les membres européens de l’Otan […] n’ont actuellement pas la maîtrise scientifique de ces technologies et ne peuvent que difficilement réunir les ressources nécessaires au développement de ces nouveaux types de missile […] et n’ont pas fait du développement de ces armements une priorité réelle".
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify