"Des pays de l’Otan n’admettent pas leur position défavorable dans le rapport de force avec Moscou"

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix explique... 05.02.2026, Sputnik Afrique

"Des pays de l’Otan n’admettent pas leur position défavorable dans le rapport de force avec Moscou" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix explique les obstacles qui se dressent devant la reconduction du traité START-3 entre la Russie et le États-Unis qui prend fin le 5 février.

Le traité New START a souffert de la dégradation des relations russo-américaines depuis de nombreuses années, comme l’a montré le retrait mutuel du Traité sur les forces nucléaires intermédiaires (2019 pour Washington; 2025 pour Moscou).En février 2023, la Russie a suspendu sa participation, refusant les inspections des États-Unis et de l’Otan en raison du développement américain d’armes nucléaires.Les raison qui rendent la reconduction du Traité START-3 plus difficiles, selon M. Jacquet:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

