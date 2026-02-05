https://fr.sputniknews.africa/20260205/alger-elu-dans-la-commission-de-la-conference-des-plenipotentiaires-sur-les-crimes-contre-lhumanite-1083134657.html

L'Algérie élue à la commission d'une conférence onusienne sur les crimes contre l’humanité

L'Algérie élue à la commission d'une conférence onusienne sur les crimes contre l’humanité

L’Algérie a été élue, par acclamation, au poste de vice-président de la Commission préparatoire (PrepCom) de la Conférence des Nations unies des... 05.02.2026, Sputnik Afrique

Cette élection, intervenue fin janvier dernier au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, constitue une reconnaissance du rôle actif et de la place de choix qu’occupe l’Algérie sur la scène internationale, notamment en matière de promotion de la justice internationale, de respect du droit international et de défense des droits de l’homme, ainsi que de sa contribution au soutien des causes justes à travers le monde. Cette Commission est chargée de préparer la tenue de la Conférence des Nations unies des plénipotentiaires sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, prévue pour les années 2028-2029. L’objectif final est d’élaborer une convention internationale visant la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, tels que le colonialisme, l’esclavage, l’apartheid, le déplacement forcé et d’autres transgressions majeures portant atteinte à la dignité humaine.

