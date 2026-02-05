An unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile launches during an operational test on Wednesday, May 1, 2019, at Vandenberg Air Force Base, Calif - Sputnik Afrique

Le Traité START III:

la voie russo-américaine vers la limitation des armements nucléaires
Qu'est-ce que le START III
Le START-III est un accord russo-américain régissant la taille des arsenaux nucléaires des deux pays. Il est officiellement intitulé Traité sur des mesures visant de nouvelles réductions et limitations des armes stratégiques offensives (également connu sous le nom de New START).
Armements limités par le START III
Le traité se concentre sur les armements stratégiques offensifs:
1

Ogives nucléaires;

2

Leurs vecteurs (missiles balistiques et de croisière, bombes aériennes);

3

Moyens de lancement (systèmes de lancement mobiles et fixes, bombardiers lourds) conçus pour frapper des cibles critiques à des distances intercontinentales (plus de 5.500 km).

Il s’agit notamment des éléments suivants:

missiles balistiques intercontinentaux (American Minuteman II-III, Peacekeeper; complexes de missiles russes de la famille "Topol", missiles balistiques intercontinentaux à carburant liquide, P-36M, PC-24 "Yars"), leurs lanceurs et ogives;

missiles balistiques lancés par sous-marins et leurs vecteurs (Trident-II américain et R-29R, P-39, P-39RM et P-30 russes);

bombardiers lourds capables de transporter des armes nucléaires (Tu-95MS et Tu-160 russes, B-52G, B-52N, B-1V et B-2A américains).

Lancement d'un missile balistique intercontinental Yars lors d'un exercice stratégique des forces nucléaires impliquant leurs composantes terrestres, navales et aériennes au cosmodrome de Plesetsk, en Russie.

2 / 4

Un missile Minuteman 3 inerte est visible dans un tube de lancement d'entraînement sur la base aérienne de Minot, dans le Dakota du Nord.

3 / 4

Lanceur de missiles terrestres Topol-M lors d'une répétition pour le défilé du Jour de la Victoire.

4 / 4

La photo d'archive montre le lancement d'un missile Trident II, D-5 depuis le sous-marin USS Tennessee immergé dans l'océan Atlantique au large des côtes de la Floride.

Le traité a établi des limites claires:

1

Pas plus de 700 vecteurs stratégiques déployés;

2

Pas plus de 1.550 ogives nucléaires déployées;

3

Pas plus de 800 lanceurs et bombardiers (déployés et non déployés).

Il permettait ainsi aux parties de déterminer librement la composition de leur triade nucléaire. Le traité ne couvrait pas les armes nucléaires tactiques, les systèmes de défense antimissile ni les armements stratégiques non nucléaires (comme les missiles hypersoniques).

Le contrôle s'effectuait via la Commission consultative bilatérale et un régime d'inspections.

Bref historique du traité
Then-US President Barack Obama and then-Russian President Dmitry Medvedev after signing the New START Treaty at Prague Castle on April 8, 2010. - Sputnik Afrique
Le Président américain, Barack Obama, et le Président russe, Dmitri Medvedev, après la signature du traité New START à Prague, le 8 avril 2010.
2010

Signé par les Présidents russe Dmitri Medvedev et américain Barack Obama le 8 avril à Prague, il a remplacé les accords précédents (START I et SORT) et est devenu une pierre angulaire de la stabilité stratégique.

2018

Les obligations des parties ont été remplies.

2021

Conclu pour 10 ans, il a été prolongé une fois de 5 ans.

2023

En février, la Russie a annoncé la suspension de sa participation, invoquant des violations américaines.

2025

En septembre, Vladimir Poutine a déclaré la volonté de la Russie de continuer à respecter les limites du traité pendant un an après le 5 février 2026.

2026

Le traité expirera définitivement le 5 février.

Respect du Traité et violations alléguées des États-Unis

️En 2018, la Russie a rempli ses obligations, réduisant son arsenal en dessous des plafonds:

  • ️527 missiles balistiques intercontinentaux, missiles balistiques lancés par sous-marin et bombardiers lourds déployés;
  • ️1.444 ogives, y compris nucléaires;
  • ️779 lanceurs (déployés et non déployés) de missiles balistiques intercontinentaux, de missiles balistiques lancés par sous-marin et de bombardiers lourds (déployés et non déployés).
Les États-Unis ont également déclaré avoir atteint les niveaux quantitatifs prévus par le traité START, en excluant pourtant de l'inventaire certaines armes déclarées "converties". Il s'agissait notamment de 56 lanceurs de missiles balistiques mer-sol Trident II et de 41 bombardiers lourds B-52H. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, cela a entraîné un dépassement de 101 unités de la limite de lanceurs.
A US Air Force B-52 bomber flies over Training Range in Pabrade during a military exercise 'Iron Wolf 2016' some 60km.(38 miles) north of the capital Vilnius, Lithuania, Thursday, June 16, 2016. (AP Photo/Mindaugas Kulbis) - Sputnik Afrique
Un bombardier B-52 de l'US Air Force survole le champ de tir de Pabrade lors de l'exercice militaire "Iron Wolf 2016".(AP Photo/Mindaugas Kulbis)
Les données annoncées par la partie américaine au 1er septembre 2022 (659 lanceurs déployés, 1.420 ogives qui leur sont attribuées en vertu du traité START et 800 lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux, de missiles balistiques mer-sol et de bombardiers lourds, déployés ou non) ont également été jugées non conformes à la réalité.

Position de la Chine sur le New START
La Chine a refusé de rejoindre le traité, invoquant la taille incomparablement plus réduite de son arsenal nucléaire. Pékin n’était disposé à envisager une adhésion qu’après que la Russie et les États-Unis aient réduit leurs arsenaux nucléaires au niveau de celui de la Chine, soit d’un facteur 20.
The upper stage of the newly upgraded DF-5B Chinese intercontinental ballistic missile, as seen after the military parade held in Beijing on September 3, 2015 - Sputnik Afrique
L'étage supérieur du missile balistique intercontinental chinois DF-5B récemment modernisé, vu après le défilé militaire qui s'est tenu à Pékin le 3 septembre 2015.
Prolongation du Traité et crise

Après une période d'incertitude sous l'administration Trump, le traité a été prolongé sans modification jusqu'au 5 février 2026 par l'administration Biden en février 2021. Cependant, le dialogue a été rompu après le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Les activités d'inspection, précédemment suspendues en raison de la pandémie, n'ont pas repris, notamment en raison d'obstacles liés aux sanctions: espace aérien fermé et refus des États-Unis de délivrer des visas aux inspecteurs russes.

Suspension de la participation de la Russie et raisons

Le 31 janvier 2023

Les États-Unis ont accusé la Russie de violer le traité en refusant d'autoriser les inspections sur ses sites et en reportant les consultations.

Le 21 février 2023

Vladimir Poutine a annoncé la suspension de la participation de la Russie au traité (sans s'en retirer formellement). Il a souligné que les États-Unis envisageaient la possibilité de tests réels de leurs armes nucléaires, notamment dans le contexte du développement par Washington de nouveaux types de charges nucléaires.

La Russie suspend sa participation au traité New Start, annonce Vladimir Poutine
Raisons de la suspension:

1

Les livraisons d'armes occidentales, y compris américaines, à l'Ukraine, ainsi que l'assistance occidentale pour frapper des bases de l'aviation stratégique russe.

2

Les États-Unis et l'Otan déclarent ouvertement leur objectif d'infliger une défaite stratégique à la Russie.

3

Selon Vladimir Poutine, toute éventuelle discussion sur le New START doit prendre en compte les arsenaux de la France et du Royaume-Uni, c'est-à-dire le potentiel de frappe cumulé de l'Otan.

4

Les obstacles créés par les États-Unis à la conduite des inspections prévues par le traité.

Actions des États-Unis après la suspension russe
1

À partir de juin 2023, les États-Unis ont cessé l'échange de données sur leurs armes nucléaires avec la Russie.

2

En juin 2023, Washington a proposé à Moscou un dialogue en mode "compartimentation", sans lien avec d’autres dossiers internationaux sur lesquels Moscou et Washington sont en désaccord. La Russie a rejeté ce format. En septembre de la même année, les États-Unis ont déclaré leur volonté de discuter de START "sans conditions préalables".

3

En janvier 2025, le Président Trump s'est prononcé en faveur d'une réduction des arsenaux nucléaires de la Russie, des États-Unis et de la Chine, évoquant des discussions avec Pékin qui, selon lui, pourrait se joindre aux négociations.

4

En juillet 2025, M. Trump a annoncé des travaux sur la limitation des potentiels nucléaires russe et américain. Un mois plus tard, en août, M. Poutine a également évoqué la possibilité de reprendre les négociations avec les États-Unis sur le New START.

Situation actuelle et perspectives
En septembre 2025, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était prête à respecter ses restrictions pendant un an après l’expiration du traité (5 février 2026), mais seulement à condition de réciprocité de la part des États-Unis.
Le 22 septembre 2025, Poutine a déclaré que la Russie était prête à respecter les restrictions du traité New START pour une année supplémentaire
L’initiative a été accueillie positivement par les États-Unis, mais début février 2026, aucune réponse officielle n’avait été reçue de Washington.
Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré que le temps pour une décision sur le New START s'amenuisait.
"Dans quelques jours, le monde pourrait se trouver dans une situation plus dangereuse qu'auparavant", a-t-il déclaré.
La Russie et la Chine sont convaincues que la destruction de la sécurité internationale a commencé avec les États-Unis, selon Riabkov
