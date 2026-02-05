Ogives nucléaires;
Leurs vecteurs (missiles balistiques et de croisière, bombes aériennes);
Moyens de lancement (systèmes de lancement mobiles et fixes, bombardiers lourds) conçus pour frapper des cibles critiques à des distances intercontinentales (plus de 5.500 km).
Il s’agit notamment des éléments suivants:
missiles balistiques intercontinentaux (American Minuteman II-III, Peacekeeper; complexes de missiles russes de la famille "Topol", missiles balistiques intercontinentaux à carburant liquide, P-36M, PC-24 "Yars"), leurs lanceurs et ogives;
missiles balistiques lancés par sous-marins et leurs vecteurs (Trident-II américain et R-29R, P-39, P-39RM et P-30 russes);
bombardiers lourds capables de transporter des armes nucléaires (Tu-95MS et Tu-160 russes, B-52G, B-52N, B-1V et B-2A américains).
Lancement d'un missile balistique intercontinental Yars lors d'un exercice stratégique des forces nucléaires impliquant leurs composantes terrestres, navales et aériennes au cosmodrome de Plesetsk, en Russie.
Un missile Minuteman 3 inerte est visible dans un tube de lancement d'entraînement sur la base aérienne de Minot, dans le Dakota du Nord.
Lanceur de missiles terrestres Topol-M lors d'une répétition pour le défilé du Jour de la Victoire.
La photo d'archive montre le lancement d'un missile Trident II, D-5 depuis le sous-marin USS Tennessee immergé dans l'océan Atlantique au large des côtes de la Floride.
Le traité a établi des limites claires:
Pas plus de 700 vecteurs stratégiques déployés;
Pas plus de 1.550 ogives nucléaires déployées;
Pas plus de 800 lanceurs et bombardiers (déployés et non déployés).
Il permettait ainsi aux parties de déterminer librement la composition de leur triade nucléaire. Le traité ne couvrait pas les armes nucléaires tactiques, les systèmes de défense antimissile ni les armements stratégiques non nucléaires (comme les missiles hypersoniques).
Le contrôle s'effectuait via la Commission consultative bilatérale et un régime d'inspections.
2010
Signé par les Présidents russe Dmitri Medvedev et américain Barack Obama le 8 avril à Prague, il a remplacé les accords précédents (START I et SORT) et est devenu une pierre angulaire de la stabilité stratégique.
2018
Les obligations des parties ont été remplies.
2021
Conclu pour 10 ans, il a été prolongé une fois de 5 ans.
2023
En février, la Russie a annoncé la suspension de sa participation, invoquant des violations américaines.
2025
En septembre, Vladimir Poutine a déclaré la volonté de la Russie de continuer à respecter les limites du traité pendant un an après le 5 février 2026.
2026
Le traité expirera définitivement le 5 février.
️En 2018, la Russie a rempli ses obligations, réduisant son arsenal en dessous des plafonds:
Les données annoncées par la partie américaine au 1er septembre 2022 (659 lanceurs déployés, 1.420 ogives qui leur sont attribuées en vertu du traité START et 800 lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux, de missiles balistiques mer-sol et de bombardiers lourds, déployés ou non) ont également été jugées non conformes à la réalité.
Après une période d'incertitude sous l'administration Trump, le traité a été prolongé sans modification jusqu'au 5 février 2026 par l'administration Biden en février 2021. Cependant, le dialogue a été rompu après le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Les activités d'inspection, précédemment suspendues en raison de la pandémie, n'ont pas repris, notamment en raison d'obstacles liés aux sanctions: espace aérien fermé et refus des États-Unis de délivrer des visas aux inspecteurs russes.
Le 31 janvier 2023
Les États-Unis ont accusé la Russie de violer le traité en refusant d'autoriser les inspections sur ses sites et en reportant les consultations.
Le 21 février 2023
Vladimir Poutine a annoncé la suspension de la participation de la Russie au traité (sans s'en retirer formellement). Il a souligné que les États-Unis envisageaient la possibilité de tests réels de leurs armes nucléaires, notamment dans le contexte du développement par Washington de nouveaux types de charges nucléaires.
Raisons de la suspension:
Les livraisons d'armes occidentales, y compris américaines, à l'Ukraine, ainsi que l'assistance occidentale pour frapper des bases de l'aviation stratégique russe.
Les États-Unis et l'Otan déclarent ouvertement leur objectif d'infliger une défaite stratégique à la Russie.
Selon Vladimir Poutine, toute éventuelle discussion sur le New START doit prendre en compte les arsenaux de la France et du Royaume-Uni, c'est-à-dire le potentiel de frappe cumulé de l'Otan.
Les obstacles créés par les États-Unis à la conduite des inspections prévues par le traité.
À partir de juin 2023, les États-Unis ont cessé l'échange de données sur leurs armes nucléaires avec la Russie.
En juin 2023, Washington a proposé à Moscou un dialogue en mode "compartimentation", sans lien avec d’autres dossiers internationaux sur lesquels Moscou et Washington sont en désaccord. La Russie a rejeté ce format. En septembre de la même année, les États-Unis ont déclaré leur volonté de discuter de START "sans conditions préalables".
En janvier 2025, le Président Trump s'est prononcé en faveur d'une réduction des arsenaux nucléaires de la Russie, des États-Unis et de la Chine, évoquant des discussions avec Pékin qui, selon lui, pourrait se joindre aux négociations.
En juillet 2025, M. Trump a annoncé des travaux sur la limitation des potentiels nucléaires russe et américain. Un mois plus tard, en août, M. Poutine a également évoqué la possibilité de reprendre les négociations avec les États-Unis sur le New START.