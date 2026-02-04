Afrique
Un nouveau cycle de pourparlers sur la crise ukrainienne est attendu à Abou Dhabi les 4 et 5 février
Un nouveau cycle de pourparlers sur la crise ukrainienne est attendu à Abou Dhabi les 4 et 5 février
Sputnik Afrique
Les consultations se dérouleront dans un format trilatéral avec la participation de représentants de la Russie, des États-Unis et de l'Ukraine. 04.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-04T07:06+0100
2026-02-04T07:07+0100
ukraine, négociations, russie, états-unis, abou dhabi, émirats arabes unis
Un nouveau cycle de pourparlers sur la crise ukrainienne est attendu à Abou Dhabi les 4 et 5 février

07:06 04.02.2026 (Mis à jour: 07:07 04.02.2026)
Les consultations se dérouleront dans un format trilatéral avec la participation de représentants de la Russie, des États-Unis et de l'Ukraine.
Le lieu des consultations n'a pas été divulgué. Pour le moment, les déplacements des délégations dans la capitale émiratie, ainsi que les questions d'organisation et de logistique, restent confidentiels.
La composition de la délégation russe restera inchangée par rapport au premier round des pourparlers, où elle était dirigée par Igor Kostukov, chef de la direction principale de l'état-major général russe, selon le Kremlin.
Volodymyr Zelensky a déclaré que le travail du groupe de négociation ukrainien serait adapté, sans toutefois préciser comment.
L'envoyé présidentiel US Steve Witkoff et Jared Kushner, entrepreneur et gendre de Trump, prendront part aux négociations, a confirmé la Maison-Blanche. Ce matin, l'avion de Witkoff est parti d'Israël, où il était arrivé la veille, selon les données de Flightradar24.
La réunion précédente au format trilatéral s'est tenue les 23 et 24 janvier, également à Abou Dhabi
