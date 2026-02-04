https://fr.sputniknews.africa/20260204/lonu-enverra-des-soldats-de-la-paix-a-uvira-pour-surveiller-le-cessez-le-feu-1083102886.html

L'Onu enverra des soldats de la paix à Uvira pour surveiller le cessez-le-feu

L'Onu enverra des soldats de la paix à Uvira pour surveiller le cessez-le-feu

La Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco) va envoyer des casques bleus dans la ville...

Un groupe de casques bleus arrivera à Uvira "dans les jours à venir", selon les même sources. Un accord sur la création d'un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu permanent a été conclu lundi lors des négociations tenues sous la médiation du Qatar à Doha entre le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et le groupe rebelle Mouvement du 23 mars (M23).L'envoi de soldats de la paix de l'ONU à Uvira est la première étape dans cette direction. La ville d'Uvira occupe une position stratégique à la frontière avec le Burundi. Sur décision du gouvernement de la RDC, elle est devenue le centre administratif du Sud-Kivu après que les rebelles ont pris le chef-lieu de la province, Bukavu, en février 2025. Les combats pour la ville ont éclaté au début du printemps dernier, les forces gouvernementales ont réussi à contenir les attaques des rebelles. Uvira est tombée aux mains des rebelles le 10 décembre 2025. Six jours plus tard, les rebelles ont annoncé qu'ils quitteraient cette ville. Le 19 janvier, l'armée congolaise a confirmé avoir repris Uvira. Le groupe M23 a repris les hostilités dans l'est de la RDC en 2021. Actuellement, plus de 100 villes et localités de cette partie du pays sont sous son contrôle.

