https://fr.sputniknews.africa/20260204/la-russie-est-une-puissance-civilisee-prete-au-dialogue-mais-fonde-sur-les-interets-nationaux-1083110157.html

"La Russie est une puissance civilisée, prête au dialogue, mais fondé sur les intérêts nationaux"

"La Russie est une puissance civilisée, prête au dialogue, mais fondé sur les intérêts nationaux"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de Sans Détour, Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3e classe, membre du Présidium du Conseil auprès du Président de la Fédération de Russie... 04.02.2026, Sputnik Afrique

2026-02-04T10:52+0100

2026-02-04T10:52+0100

2026-02-04T10:52+0100

sans détour

podcasts

politique

conflit ukrainien

états-unis

otan

alliance des états du sahel (aes)

sahel

terrorisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/04/1083111579_0:198:1280:918_1920x0_80_0_0_7fab6d139c9347ab624f4caca4283761.jpg

"La Russie est une puissance civilisée, prête au dialogue, mais fondé sur les intérêts nationaux" Sputnik Afrique "La Russie est une puissance civilisée, prête au dialogue, mais fondé sur les intérêts nationaux"

Selon Andreï Ilnitski, la position de la nouvelle administration américaine est claire en ce qui concerne la fameuse " menace russe " :La "menace contrôlée" que présente la Russie pour le flanc est de l’Otan, Andreï Ilnitski l’interprète ainsi:Le lancement de l’Opération militaire spéciale par la Russie fut une réponse, selon Andreï Ilnitski, au danger qu’a présenté l’expansion de l’Otan :Dans la forme, la Doctrine de défense nationale américaine contient, selon Andreï Ilnitski, beaucoup de pathos, dont la mise en œuvre crée du chaos :Il ressort de la Doctrine de défense nationale américaine, pour Andreï Ilnitski, une inégalité de traitement envers les pays :L’Ukraine est un proxy utilisé par les anciennes puissances coloniales pour déstabiliser la région du Sahel, selon Andreï Ilnitski :La position américaine face à l’Europe est tranchée. Pour Andreï Ilnitski :Toujours est-il que, même si une certaine volonté émerge aux États-Unis de sortir d’une manière ou d’une autre du conflit ukrainien, elle n’est pas encore réalisée selon Andreï Ilnitski :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

états-unis

sahel

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

podcasts, politique, conflit ukrainien, états-unis, otan, alliance des états du sahel (aes), sahel, terrorisme, аудио