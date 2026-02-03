https://fr.sputniknews.africa/20260203/zelensky-est-implique-dans-un-trafic-detres-humains-ressort-il-des-documents-sur-epstein-1083078779.html

Zelensky est impliqué dans un trafic d'êtres humains, ressort-il des documents sur Epstein

Zelensky est impliqué dans un trafic d'êtres humains, ressort-il des documents sur Epstein

Un courriel contient des demandes d'enquête sur la provenance des avoirs de Zelensky en lien avec les activités de l'agent de mannequins Jean-Luc Brunel... 03.02.2026, Sputnik Afrique

Ledit document, dont l'auteur est inconnu, allègue que M. Brunel est responsable de l'organisation d'un réseau de trafic d'êtres humains en Ukraine. Jeffrey Epstein, un financier 🇺🇸 condamné pour trafic sexuel de mineures, a été retrouvé mort en prison en 2019, où il purgeait une peine. Les autorités ont conclu à un suicide. Plus de 3,5 millions de fichiers, comprenant des documents, des courriels, des photos et des vidéos liés à son enquête ont été récemment divulgués.

