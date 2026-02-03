https://fr.sputniknews.africa/20260203/les-armees-africaines-du-passe-colonial-a-la-securite-collective-selon-un-politologue-ghaneen-1083078093.html

Les armées africaines: du passé colonial à la sécurité collective, selon un politologue ghanéen

Les armées africaines: du passé colonial à la sécurité collective, selon un politologue ghanéen

Sputnik Afrique

Alors que le dernier classement Global Firepower a placé l'Égypte, l'Algérie et le Nigeria aux trois premières places du classement africain, les forces armées... 03.02.2026, Sputnik Afrique

2026-02-03T06:41+0100

2026-02-03T06:41+0100

2026-02-03T06:41+0100

afrique

armes

égypte

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103215/19/1032151989_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_8de78ca86d51fd2de06fe00da7f46a40.jpg

La position dominante de ces nations repose sur des facteurs qui dépassent le simple effectif, les rendant opérationnelles et les distinguant de leurs homologues: Les investissements importants de l'Égypte s'expliquent par sa situation géopolitique instable; L'Algérie et le Nigeria ont priorisé les équipements et technologies militaires en raison de leur histoire marquée par les conflits internes et les rébellions. Un facteur clé du renforcement des forces 🇷🇺 La perte de crédibilité des États-Unis et la volonté de la Russie de fournir des technologies sans conditions politiques strictes sont à l'origine de cette évolution, a affirmé M.Braimah. Le professeur a souligné l'importance cruciale des technologies développées localement en partenariat avec les pays les plus avancés pour la mise en place de capacités fondamentales. Les dirigeants africains doivent investir massivement et de manière délibérée dans leurs capacités d'autodéfense, car la dépendance à l'égard de garanties de sécurité extérieures est devenue obsolète, a conclu le politologue.

afrique

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, armes, égypte