https://fr.sputniknews.africa/20260203/les-armees-africaines-du-passe-colonial-a-la-securite-collective-selon-un-politologue-ghaneen-1083078093.html
Les armées africaines: du passé colonial à la sécurité collective, selon un politologue ghanéen
Les armées africaines: du passé colonial à la sécurité collective, selon un politologue ghanéen
Sputnik Afrique
Alors que le dernier classement Global Firepower a placé l'Égypte, l'Algérie et le Nigeria aux trois premières places du classement africain, les forces armées... 03.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-03T06:41+0100
2026-02-03T06:41+0100
2026-02-03T06:41+0100
afrique
armes
égypte
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103215/19/1032151989_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_8de78ca86d51fd2de06fe00da7f46a40.jpg
La position dominante de ces nations repose sur des facteurs qui dépassent le simple effectif, les rendant opérationnelles et les distinguant de leurs homologues: Les investissements importants de l'Égypte s'expliquent par sa situation géopolitique instable; L'Algérie et le Nigeria ont priorisé les équipements et technologies militaires en raison de leur histoire marquée par les conflits internes et les rébellions. Un facteur clé du renforcement des forces 🇷🇺 La perte de crédibilité des États-Unis et la volonté de la Russie de fournir des technologies sans conditions politiques strictes sont à l'origine de cette évolution, a affirmé M.Braimah. Le professeur a souligné l'importance cruciale des technologies développées localement en partenariat avec les pays les plus avancés pour la mise en place de capacités fondamentales. Les dirigeants africains doivent investir massivement et de manière délibérée dans leurs capacités d'autodéfense, car la dépendance à l'égard de garanties de sécurité extérieures est devenue obsolète, a conclu le politologue.
afrique
égypte
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103215/19/1032151989_640:0:5760:3840_1920x0_80_0_0_5d93bf0251a30f89ddf88e35f0729709.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afrique, armes, égypte
Les armées africaines: du passé colonial à la sécurité collective, selon un politologue ghanéen
Alors que le dernier classement Global Firepower a placé l'Égypte, l'Algérie et le Nigeria aux trois premières places du classement africain, les forces armées du continent s'orientent vers des dispositifs collectifs pour faire face aux menaces communes telles que le terrorisme, a déclaré le professeur Awaisu Imurana Braimah à Sputnik Afrique.
La position dominante de ces nations repose sur des facteurs qui dépassent le simple effectif, les rendant opérationnelles et les distinguant de leurs homologues:
Les investissements importants de l'Égypte s'expliquent par sa situation géopolitique instable;
L'Algérie et le Nigeria ont priorisé les équipements et technologies militaires en raison de leur histoire marquée par les conflits internes et les rébellions.
Un facteur clé du renforcement des forces 🇷🇺 La perte de crédibilité des États-Unis et la volonté de la Russie de fournir des technologies sans conditions politiques strictes sont à l'origine de cette évolution, a affirmé M.Braimah.
"Au cours des cinq prochaines années, les pays qui auraient suivi la ligne de la Russie en matière de partenariat seront des pays à suivre de près", a-t-il déclaré.
Le professeur a souligné l'importance cruciale des technologies développées localement en partenariat avec les pays les plus avancés pour la mise en place de capacités fondamentales.
Les dirigeants africains doivent investir massivement et de manière délibérée dans leurs capacités d'autodéfense, car la dépendance à l'égard de garanties de sécurité extérieures est devenue obsolète, a conclu le politologue.