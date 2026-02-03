https://fr.sputniknews.africa/20260203/lelargissement-de-la-cooperation-avec-la-russie-renforce-la-serenite-des-pays-africains-1083089785.html
"L'élargissement de la coopération avec la Russie renforce la sérénité des pays africains"
Vladimir Poutine a déclaré que de nouvelles perspectives s'ouvraient pour approfondir la coopération militaro-technique avec des pays d'autres régions du... 03.02.2026, Sputnik Afrique
Vladimir Poutine a déclaré que de nouvelles perspectives s'ouvraient pour approfondir la coopération militaro-technique avec des pays d'autres régions du globe, notamment du continent africain. Pour Sputnik Afrique, Teehl Loé Konaté, chef d'entreprise burkinabè et analyste des dynamiques géopolitiques, a commenté les propos du Président russe.
"Les récentes déclarations du Président Vladimir Poutine sur l'élargissement de la coopération militaire et technico-militaire avec l'Afrique, c'est véritablement un propos qui renforce la sérénité des pays africains", a déclaré l'analyste au micro de Zone de Contact. Retrouvez également dans cette émission: -Egountchi Behanzin, président de la Ligue de Défense Noire Africaine, sur les révélations du renseignement russe sur l'organisation de coups d'Etat néocoloniaux en Afrique par la France en ce moment; -Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste politique nigérien sur les débuts de la Banque Confédérale d'investissement et de développement de l'AES. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Vladimir Poutine a déclaré que de nouvelles perspectives s'ouvraient pour approfondir la coopération militaro-technique avec des pays d'autres régions du globe, notamment du continent africain. Pour Sputnik Afrique, Teehl Loé Konaté, chef d'entreprise burkinabè et analyste des dynamiques géopolitiques, a commenté les propos du Président russe.
"Les récentes déclarations du Président Vladimir Poutine sur l'élargissement de la coopération
militaire et technico-militaire avec l'Afrique, c'est véritablement un propos qui renforce la sérénité des pays africains", a déclaré l'analyste au micro de Zone de Contact.
"La Russie, en matière de défense et dans d'autres technologies sensibles en lien avec la sécurité des États, a toujours joué un grand rôle. L'élargissement de cette coopération qui est certainement le fruit des discussions qui ont eu lieu lors des rencontres Russie-Afrique et des autres rencontres bilatérales qui ont eu lieu, va dans le sens justement de la géopolitique mondiale qui est de plus en plus incertaine."
Retrouvez également dans cette émission:
-Egountchi Behanzin, président de la Ligue de Défense Noire Africaine, sur les révélations du renseignement russe sur l'organisation de coups d'Etat néocoloniaux en Afrique par la France en ce moment;
-Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste politique nigérien sur les débuts de la Banque Confédérale d'investissement et de développement de l'AES.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!