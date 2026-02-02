Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20260202/trump--je-veux-que-le-canada-soit-le-51e-etat-le-groenland-le-52e-et-le-venezuela-le-53e-1083045741.html
Trump : "Je veux que le Canada soit le 51e État, le Groenland le 52e et le Venezuela le 53e"
Trump : "Je veux que le Canada soit le 51e État, le Groenland le 52e et le Venezuela le 53e"
Sputnik Afrique
Le Président américain a tenu ces propos sur le ton de la plaisanterie lors du dîner annuel de l'Alfalfa Club, qui réunit des personnalités politiques, des PDG... 02.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-02T06:52+0100
2026-02-02T06:56+0100
donald trump
groenland
canada
venezuela
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/1e/1082946766_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_1e0ac0bde510d34108f3de5c5751f907.jpg
Selon les médias US, Trump a également précisé que les États-Unis n'avaient pas l'intention d'envahir le Groenland; ils envisagent de l'acheter."Je pense que ce sera une bonne affaire pour tous. Une affaire très importante, en réalité, du point de vue de la sécurité nationale ", a-t-il ajouté.
groenland
canada
venezuela
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/1e/1082946766_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_a271300c97579bca0ccf3b55db238e24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, groenland, canada, venezuela
donald trump, groenland, canada, venezuela

Trump : "Je veux que le Canada soit le 51e État, le Groenland le 52e et le Venezuela le 53e"

06:52 02.02.2026 (Mis à jour: 06:56 02.02.2026)
© telegram sputnik_afrique / Accéder à la base multimédiaTrump déclare l'état d'urgence nationale face aux menaces prétendument venues de Cuba: ce que l’on sait pour l’instant
Trump déclare l'état d'urgence nationale face aux menaces prétendument venues de Cuba: ce que l’on sait pour l’instant - Sputnik Afrique, 1920, 02.02.2026
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
S'abonner
Le Président américain a tenu ces propos sur le ton de la plaisanterie lors du dîner annuel de l'Alfalfa Club, qui réunit des personnalités politiques, des PDG et d'autres figures importantes, selon les médias américains.
Selon les médias US, Trump a également précisé que les États-Unis n'avaient pas l'intention d'envahir le Groenland; ils envisagent de l'acheter.
"Je pense que ce sera une bonne affaire pour tous. Une affaire très importante, en réalité, du point de vue de la sécurité nationale ", a-t-il ajouté.
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала