https://fr.sputniknews.africa/20260202/trump--je-veux-que-le-canada-soit-le-51e-etat-le-groenland-le-52e-et-le-venezuela-le-53e-1083045741.html
Trump : "Je veux que le Canada soit le 51e État, le Groenland le 52e et le Venezuela le 53e"
Trump : "Je veux que le Canada soit le 51e État, le Groenland le 52e et le Venezuela le 53e"
Sputnik Afrique
Le Président américain a tenu ces propos sur le ton de la plaisanterie lors du dîner annuel de l'Alfalfa Club, qui réunit des personnalités politiques, des PDG... 02.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-02T06:52+0100
2026-02-02T06:52+0100
2026-02-02T06:56+0100
donald trump
groenland
canada
venezuela
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/1e/1082946766_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_1e0ac0bde510d34108f3de5c5751f907.jpg
Selon les médias US, Trump a également précisé que les États-Unis n'avaient pas l'intention d'envahir le Groenland; ils envisagent de l'acheter."Je pense que ce sera une bonne affaire pour tous. Une affaire très importante, en réalité, du point de vue de la sécurité nationale ", a-t-il ajouté.
groenland
canada
venezuela
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/1e/1082946766_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_a271300c97579bca0ccf3b55db238e24.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, groenland, canada, venezuela
donald trump, groenland, canada, venezuela
Trump : "Je veux que le Canada soit le 51e État, le Groenland le 52e et le Venezuela le 53e"
06:52 02.02.2026 (Mis à jour: 06:56 02.02.2026)
Le Président américain a tenu ces propos sur le ton de la plaisanterie lors du dîner annuel de l'Alfalfa Club, qui réunit des personnalités politiques, des PDG et d'autres figures importantes, selon les médias américains.
Selon les médias US, Trump a également précisé que les États-Unis n'avaient pas l'intention d'envahir le Groenland; ils envisagent de l'acheter.
"Je pense que ce sera une bonne affaire pour tous. Une affaire très importante, en réalité, du point de vue de la sécurité nationale ", a-t-il ajouté.