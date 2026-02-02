https://fr.sputniknews.africa/20260202/trump--je-veux-que-le-canada-soit-le-51e-etat-le-groenland-le-52e-et-le-venezuela-le-53e-1083045741.html

Trump : "Je veux que le Canada soit le 51e État, le Groenland le 52e et le Venezuela le 53e"

Le Président américain a tenu ces propos sur le ton de la plaisanterie lors du dîner annuel de l'Alfalfa Club, qui réunit des personnalités politiques, des PDG... 02.02.2026, Sputnik Afrique

Selon les médias US, Trump a également précisé que les États-Unis n'avaient pas l'intention d'envahir le Groenland; ils envisagent de l'acheter."Je pense que ce sera une bonne affaire pour tous. Une affaire très importante, en réalité, du point de vue de la sécurité nationale ", a-t-il ajouté.

