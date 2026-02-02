https://fr.sputniknews.africa/20260202/plus-de-28000-sinistres-apres-le-passage-du-cyclone-fytia-a-madagascar-1083045641.html
Plus de 28.000 sinistrés après le passage du cyclone Fytia à Madagascar
Plus de 28.000 sinistrés après le passage du cyclone Fytia à Madagascar
Le passage du cyclone tropical Fytia a fait trois morts et plus de 28.000 sinistrés à Madagascar, selon le dernier bilan publié dimanche soir par le Bureau
Le cyclone a également causé cinq blessés, avec plus de 800 habitations totalement détruites et plus de 6.000 maisons inondées, a précisé le BNGRC. Les zones les plus touchées sont Soalala, Marovoay, Mahajanga, qui sont des villes dans le nord-ouest du pays, et la capitale Antananarivo. Le cyclone tropical Fytia a touché terre samedi matin dans l'ouest du pays, affectant 19 districts, avant de ressortir en mer dimanche par Vatomandry, ville sur la côte est. Les services météorologiques prévoient encore un temps pluvieux dans le nord et le centre-ouest dans les prochains jours.
Plus de 28.000 sinistrés après le passage du cyclone Fytia à Madagascar
Le passage du cyclone tropical Fytia a fait trois morts et plus de 28.000 sinistrés à Madagascar, selon le dernier bilan publié dimanche soir par le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC).
Le cyclone a également causé cinq blessés, avec plus de 800 habitations totalement détruites et plus de 6.000 maisons inondées, a précisé le BNGRC.
Les zones les plus touchées sont Soalala, Marovoay, Mahajanga, qui sont des villes dans le nord-ouest du pays, et la capitale Antananarivo.
Le cyclone tropical Fytia a touché terre samedi matin dans l'ouest du pays, affectant 19 districts, avant de ressortir en mer dimanche par Vatomandry, ville sur la côte est.
Les services météorologiques prévoient encore un temps pluvieux dans le nord et le centre-ouest dans les prochains jours.