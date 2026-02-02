https://fr.sputniknews.africa/20260202/lindependance-de-leurope-passe-par-la-restauration-des-relations-avec-la-russie-1083062452.html

"L’indépendance de l’Europe passe par la restauration des relations avec la Russie"

Dans cet épisode de Sans Détour, Oleg Nesterenko, directeur du Centre de commerce et d’industrie européen, discute avec nous de la guerre des tarifs entre les... 02.02.2026, Sputnik Afrique

"L’indépendance de l’Europe passe par la restauration des relations avec la Russie" Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, Oleg Nesterenko, directeur du Centre de commerce et d’industrie européen, discute avec nous de la guerre des tarifs entre les États-Unis et l’Union européenne sur fond de conflit (réglé?) au Groenland.

Selon Oleg Nesterenko, l’accord en cours de conclusion entre l’UE et les États-Unis ne va pas dans le sens de l’intérêt européen:Par ailleurs, pour Oleg Nesterenko, les engagements pris ne sont réalisables, ni pour les Européens -qui n’ont pas les moyens d’acheter tant aux États-Unis-, ni pour les États-Unis -qui ne peuvent fournir autant d’énergie:Pour Oleg Nesterenko, le véritable but de ces accords est la reconfiguration du paysage agricole européen:Pour Oleg Nesterenko, l’Union européenne ne prépare pas l’indépendance des pays européens, celle-ci passe uniquement par les liens avec la Russie, ce que les élites occidentales actuelles ne peuvent justement permettre:Le mouvement de remise en cause des institutions internationales par les États-Unis vient du fait que ce système ne les sert plus totalement:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

