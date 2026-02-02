https://fr.sputniknews.africa/20260202/les-sanctions-affectent-serieusement-les-populations-civiles-1083061585.html
"Les sanctions affectent sérieusement les populations civiles"
"Les sanctions affectent sérieusement les populations civiles"
Sputnik Afrique
La CEDEAO a levé les sanctions contre la Guinée, tandis que la cour de justice de l'UEMOA a reconnu l'illégalité des sanctions prises contre le Mali en 2022... 02.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-02T14:14+0100
2026-02-02T14:14+0100
2026-02-02T14:14+0100
zone de contact
podcasts
union économique et monétaire ouest-africaine (uemoa)
mali
guinée
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/02/1083061416_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_2d3d55f0d800813696d66d54072cdd21.jpg
"Les sanctions affectent sérieusement les populations civiles"
Sputnik Afrique
La CEDEAO a levé les sanctions contre la Guinée, tandis que la cour de justice de l'UEMOA a reconnu l'illégalité des sanctions prises contre le Mali en 2022. Pour Sputnik Afrique, Abdel Kader Maïga, rédacteur en chef de l’Agence malienne de presse nous a partagé sa réaction à l'annonce de ces verdicts.
Retrouvez également dans cette émission: - Agali Wélé, politologue malien, sur le même sujet. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
mali
guinée
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/02/1083061416_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_a64bd46e3575a509cbc6c2b1cd8675a3.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, аудио, union économique et monétaire ouest-africaine (uemoa), mali, guinée
podcasts, аудио, union économique et monétaire ouest-africaine (uemoa), mali, guinée
"Les sanctions affectent sérieusement les populations civiles"
La CEDEAO a levé les sanctions contre la Guinée, tandis que la cour de justice de l'UEMOA a reconnu l'illégalité des sanctions prises contre le Mali en 2022. Pour Sputnik Afrique, Abdel Kader Maïga, rédacteur en chef de l’Agence malienne de presse nous a partagé sa réaction à l'annonce de ces verdicts.
"Les sanctions affectent sérieusement les populations civiles. Imaginez, l'économie locale est impactée, le mouvement des populations est impacté. Et bon, en fait, le processus de développement même devient un problème. Donc au lieu vraiment d'aller vers ce schéma, il faut sortir de ça", a déclaré M. Maïga.
"Quand on annule des sanctions, c'est quand même une satisfaction de la part des autorités. Parce que ça nous permet d'aller à autre chose et de faire autre chose. Au lieu de rester dans la gestion quotidienne de certaines situations, quand on les annule, ça peut être des avancées pour les autorités et pour la population", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
- Agali Wélé, politologue malien, sur le même sujet.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact