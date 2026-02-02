Afrique
Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
"Les sanctions affectent sérieusement les populations civiles"
La CEDEAO a levé les sanctions contre la Guinée, tandis que la cour de justice de l'UEMOA a reconnu l'illégalité des sanctions prises contre le Mali en 2022...
La CEDEAO a levé les sanctions contre la Guinée, tandis que la cour de justice de l'UEMOA a reconnu l'illégalité des sanctions prises contre le Mali en 2022. Pour Sputnik Afrique, Abdel Kader Maïga, rédacteur en chef de l’Agence malienne de presse nous a partagé sa réaction à l'annonce de ces verdicts.
Retrouvez également dans cette émission: - Agali Wélé, politologue malien, sur le même sujet. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
14:14 02.02.2026
Zone de Contact
"Les sanctions affectent sérieusement les populations civiles"
Anthony Lefebvre
La CEDEAO a levé les sanctions contre la Guinée, tandis que la cour de justice de l'UEMOA a reconnu l'illégalité des sanctions prises contre le Mali en 2022. Pour Sputnik Afrique, Abdel Kader Maïga, rédacteur en chef de l’Agence malienne de presse nous a partagé sa réaction à l'annonce de ces verdicts.

"Les sanctions affectent sérieusement les populations civiles. Imaginez, l'économie locale est impactée, le mouvement des populations est impacté. Et bon, en fait, le processus de développement même devient un problème. Donc au lieu vraiment d'aller vers ce schéma, il faut sortir de ça", a déclaré M. Maïga.

"Quand on annule des sanctions, c'est quand même une satisfaction de la part des autorités. Parce que ça nous permet d'aller à autre chose et de faire autre chose. Au lieu de rester dans la gestion quotidienne de certaines situations, quand on les annule, ça peut être des avancées pour les autorités et pour la population", a-t-il ajouté.

Retrouvez également dans cette émission:
- Agali Wélé, politologue malien, sur le même sujet.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
