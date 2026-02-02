https://fr.sputniknews.africa/20260202/les-sanctions-affectent-serieusement-les-populations-civiles-1083061585.html

"Les sanctions affectent sérieusement les populations civiles"

"Les sanctions affectent sérieusement les populations civiles"

La CEDEAO a levé les sanctions contre la Guinée, tandis que la cour de justice de l'UEMOA a reconnu l'illégalité des sanctions prises contre le Mali en 2022... 02.02.2026, Sputnik Afrique

"Les sanctions affectent sérieusement les populations civiles" Sputnik Afrique La CEDEAO a levé les sanctions contre la Guinée, tandis que la cour de justice de l'UEMOA a reconnu l'illégalité des sanctions prises contre le Mali en 2022. Pour Sputnik Afrique, Abdel Kader Maïga, rédacteur en chef de l’Agence malienne de presse nous a partagé sa réaction à l'annonce de ces verdicts.

Retrouvez également dans cette émission: - Agali Wélé, politologue malien, sur le même sujet. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

