La Russie s'abstient de frapper Kiev jusqu'au 1er février, en réponse à une demande de Trump

La Russie s'abstient de frapper Kiev jusqu'au 1er février, en réponse à une demande de Trump

Selon le porte-parole du Kremlin, cette décision a été prise afin de créer des conditions favorables aux négociations. 30.01.2026, Sputnik Afrique

La Russie a accepté de s'abstenir de toute frappe contre Kiev jusqu'au 1er février, en réponse à une demande de Trump . Selon le porte-parole du Kremlin, cette décision a été prise afin de créer des conditions favorables aux négociations. Le Président américain Donald Trump a déclaré jeudi que Vladimir Poutine avait accepté de ne pas mener d'attaques contre la capitale ukrainienne pendant une semaine, en raison des températures hivernales."J'ai personnellement demandé au Président Poutine de ne pas frapper Kiev et d'autres villes pendant une semaine, et il a accepté", a déclaré le chef de la Maison-Blanche lors d'une réunion ministérielle, évoquant le "froid exceptionnel" dans la région.Moscou s’est dit plusieurs fois ouvert au dialogue sur le règlement du conflit ukrainien. Selon le vice-ministre de la diplomatie russe, Sergueï Ryabkov, la Russie souhaite clore le conflit en Ukraine et salue les efforts américains visant un règlement.La semaine dernière, la première réunion du groupe de travail trilatéral sur les questions de sécurité, réunissant des représentants de Moscou, de Kiev et de Washington, s'est tenue à Abou Dhabi. Une nouvelle réunion est prévue le 1er février.

russie, ukraine, donald trump, frappes, vladimir poutine