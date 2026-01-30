https://fr.sputniknews.africa/20260130/la-boussole-du-camarade-president-cest-lamelioration-des-conditions-de-vie-des-burkinabe-1082956239.html
Le Président du Burkina Faso a présenté les objectifs du pays pour 2026, dont le développement de l'agriculture et de l'éducation, ainsi que le renforcement de la sécurité. Cet épisode de Zone de Contact passe en revue les progrès accomplis dans ces domaines et la manière dont les priorités seront définies.
Ibrahim Traoré, le Président du Burkina Faso, a appelé ses concitoyens à attacher les ceintures pour une année qu'il place sous le signe du dépassement de soi. Au micro de Sputnik Afrique, Lianhoué Imhotep Bayala, analyste politique burkinabè, a commenté les déclarations marquantes du leader burkinabè. Retrouvez également dans cette émission: - Nestor Podasse, coordinateur national de la Planète des Jeunes panafricanistes du Burkina Faso, et Iba Karim, ex-parlementaire burkinabé, sur le même sujet. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
"La boussole du camarade Président, c'est l'amélioration des conditions de vie des Burkinabè"
"Cette expression 'serrer les ceintures, le dépassement de soi', telle que dite par le camarade Ibrahim Traoré, vient montrer l'intense travail que nous devons faire contre les mauvais réflexes de travailleurs, de fonctionnaires, afin de nous dédier au maximum de nos compétences, au maximum de notre potentiel, à une accélération de l'atteinte des différents objectifs sectoriels, des différents objectifs inscrits."
"Il faut toujours se rappeler que le maître-mot ou la boussole du camarade Président, c'est l'amélioration de façon consistante, des conditions matérielles et immatérielles de vie des citoyens burkinabés, rétablir leur dignité."
Retrouvez également dans cette émission:
- Nestor Podasse, coordinateur national de la Planète des Jeunes panafricanistes du Burkina Faso, et Iba Karim, ex-parlementaire burkinabé, sur le même sujet.
