"La boussole du camarade Président, c'est l'amélioration des conditions de vie des Burkinabè"

"La boussole du camarade Président, c'est l'amélioration des conditions de vie des Burkinabè"

Le Président du Burkina Faso a présenté les objectifs du pays pour 2026, dont le développement de l'agriculture et de l'éducation, ainsi que le renforcement de la sécurité.

Cet épisode de Zone de Contact passe en revue les progrès accomplis dans ces domaines et la manière dont les priorités seront définies.

Ibrahim Traoré, le Président du Burkina Faso, a appelé ses concitoyens à attacher les ceintures pour une année qu'il place sous le signe du dépassement de soi. Au micro de Sputnik Afrique, Lianhoué Imhotep Bayala, analyste politique burkinabè, a commenté les déclarations marquantes du leader burkinabè. Retrouvez également dans cette émission: - Nestor Podasse, coordinateur national de la Planète des Jeunes panafricanistes du Burkina Faso, et Iba Karim, ex-parlementaire burkinabé, sur le même sujet.

