https://fr.sputniknews.africa/20260128/une-armada-de-navires-americains-se-dirige-vers-les-cotes-iraniennes-a-declare-trump-1082881259.html
Une armada de navires américains se dirige vers les côtes iraniennes, a déclaré Trump
Une armada de navires américains se dirige vers les côtes iraniennes, a déclaré Trump
Sputnik Afrique
Une armada de navires américains se dirige vers les côtes iraniennes, a déclaré Trump. 28.01.2026, Sputnik Afrique
2026-01-28T06:49+0100
2026-01-28T06:49+0100
2026-01-28T06:49+0100
iran
états-unis
accord
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/18/1082787062_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_e7019292b5427652fd1b8b316610aeeb.jpg
"J'espère qu'ils parviendront à un accord", a-t-il ajouté. Plus tôt mardi, le porte-avions américain USS Abraham Lincoln s'est installé en mer d'Arabie, au large des côtes d'Oman, selon Flightradar24. Auparavant, Trump avait déclaré à Axios que Téhéran avait manifesté son intérêt pour un règlement diplomatique de ses différends avec les États-Unis.Il avait également souligné le déploiement de forces importantes à proximité de l'Iran.Téhéran, de son côté, affirme surveiller les mouvements US et renforcer sa défense, accusant Washington et Israël d'orchestrer les troubles.
iran
états-unis
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/18/1082787062_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_0a76a563159cfb976d1cfad8434e1eb3.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iran, états-unis, accord
Une armada de navires américains se dirige vers les côtes iraniennes, a déclaré Trump
Une armada de navires américains se dirige vers les côtes iraniennes, a déclaré Trump.
"J'espère qu'ils parviendront à un accord", a-t-il ajouté.
Plus tôt mardi, le porte-avions américain USS Abraham Lincoln s'est installé en mer d'Arabie, au large des côtes d'Oman, selon Flightradar24.
Auparavant, Trump avait déclaré à Axios que Téhéran avait manifesté son intérêt pour un règlement diplomatique de ses différends avec les États-Unis.
Il avait également souligné le déploiement de forces importantes à proximité de l'Iran.
Téhéran, de son côté, affirme surveiller les mouvements US et renforcer sa défense, accusant Washington et Israël d'orchestrer les troubles.