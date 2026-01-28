https://fr.sputniknews.africa/20260128/une-armada-de-navires-americains-se-dirige-vers-les-cotes-iraniennes-a-declare-trump-1082881259.html

Une armada de navires américains se dirige vers les côtes iraniennes, a déclaré Trump

28.01.2026, Sputnik Afrique

"J'espère qu'ils parviendront à un accord", a-t-il ajouté. Plus tôt mardi, le porte-avions américain USS Abraham Lincoln s'est installé en mer d'Arabie, au large des côtes d'Oman, selon Flightradar24. Auparavant, Trump avait déclaré à Axios que Téhéran avait manifesté son intérêt pour un règlement diplomatique de ses différends avec les États-Unis.Il avait également souligné le déploiement de forces importantes à proximité de l'Iran.Téhéran, de son côté, affirme surveiller les mouvements US et renforcer sa défense, accusant Washington et Israël d'orchestrer les troubles.

