Nouveau Code des Collectivités territoriales: vers une évolution de la gouvernance locale au Mali
Le Mali a adopté un nouveau Code général des collectivités territoriales afin de réformer en profondeur la gouvernance locale et de faire des collectivités... 28.01.2026, Sputnik Afrique
Le Mali a adopté un nouveau Code général des collectivités territoriales afin de réformer en profondeur la gouvernance locale et de faire des collectivités territoriales de véritables leviers de développement. Ce nouveau podcast de Tandem passe en revue ses innovations majeures.
Fousseyni Dembélé, membre du Haut Conseil National des Collectivités, explique au micro de Tandem les principales raisons de cette réforme, dont:Selon lui, la réforme vise à trouver un meilleur équilibre entre décentralisation et renforcement de l'État, en donnant plus de moyens et de responsabilités aux collectivités tout en assurant un accompagnement et un contrôle de l'État.M. Dembélé soutient que des défis subsistent, notamment en termes de conditions de travail et de moyens des élus locaux, ainsi que d'implication et d'information des citoyens dans la gestion locale. Une synergie d'action entre les collectivités des pays de la Confédération de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est également envisagée.
Le Mali a adopté un nouveau Code général des collectivités territoriales afin de réformer en profondeur la gouvernance locale et de faire des collectivités territoriales de véritables leviers de développement. Ce nouveau podcast de Tandem passe en revue ses innovations majeures.
Fousseyni Dembélé, membre du Haut Conseil National des Collectivités, explique au micro de Tandem les principales raisons de cette réforme, dont:
Corriger les insuffisances constatées dans le système actuel de gouvernance locale;
Renforcer l'autorité de l'État au niveau local;
Améliorer la gouvernance locale et la rendre plus efficace et proche des citoyens.
Selon lui, la réforme vise à trouver un meilleur équilibre entre décentralisation et renforcement de l'État, en donnant plus de moyens et de responsabilités aux collectivités tout en assurant un accompagnement et un contrôle de l'État.
"La gouvernance d'un pays doit mettre en priorité les citoyens. Tout ce que l'État fait, toutes les politiques doivent être axées sur les populations. Et si on ne fait pas des politiques qui portent sur les conditions de vie, [...], vous allez trouver que ce n'est pas bon."
M. Dembélé soutient que des défis subsistent, notamment en termes de conditions de travail et de moyens des élus locaux, ainsi que d'implication et d'information des citoyens dans la gestion locale. Une synergie d'action entre les collectivités des pays de la Confédération de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est également envisagée.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem
