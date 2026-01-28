https://fr.sputniknews.africa/20260128/nouveau-code-des-collectivites-territoriales-vers-une-evolution-de-la-gouvernance-locale-au-mali-1082895825.html

Nouveau Code des Collectivités territoriales: vers une évolution de la gouvernance locale au Mali

Nouveau Code des Collectivités territoriales: vers une évolution de la gouvernance locale au Mali

Sputnik Afrique

Le Mali a adopté un nouveau Code général des collectivités territoriales afin de réformer en profondeur la gouvernance locale et de faire des collectivités... 28.01.2026, Sputnik Afrique

2026-01-28T14:47+0100

2026-01-28T14:47+0100

2026-01-28T14:47+0100

tandem

podcasts

mali

gouvernants

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/1c/1082894961_0:72:853:552_1920x0_80_0_0_3d31a2fbd4091f20e9954dcf1d99d2b1.jpg

Nouveau Code des Collectivités territoriales: vers une évolution de la gouvernance locale au Mali Sputnik Afrique Le Mali a adopté un nouveau Code général des collectivités territoriales afin de réformer en profondeur la gouvernance locale et de faire des collectivités territoriales de véritables leviers de développement. Ce nouveau podcast de Tandem passe en revue ses innovations majeures.

Fousseyni Dembélé, membre du Haut Conseil National des Collectivités, explique au micro de Tandem les principales raisons de cette réforme, dont:Selon lui, la réforme vise à trouver un meilleur équilibre entre décentralisation et renforcement de l'État, en donnant plus de moyens et de responsabilités aux collectivités tout en assurant un accompagnement et un contrôle de l'État.M. Dembélé soutient que des défis subsistent, notamment en termes de conditions de travail et de moyens des élus locaux, ainsi que d'implication et d'information des citoyens dans la gestion locale. Une synergie d'action entre les collectivités des pays de la Confédération de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est également envisagée.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

podcasts, mali, gouvernants, аудио