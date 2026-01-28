Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
https://fr.sputniknews.africa/20260128/les-russes-quoi-quil-arrive-soit-ils-gagnent-soit-ils-gagnent-1082897837.html
"Les Russes, quoi qu'il arrive, soit ils gagnent, soit ils gagnent"
"Les Russes, quoi qu'il arrive, soit ils gagnent, soit ils gagnent"
Sputnik Afrique
Des diplomates russes, ukrainiens et américains se sont réunis à Abou Dhabi pour des pourparlers afin de trouver une issue au conflit en Ukraine. Pour Sputnik... 28.01.2026, Sputnik Afrique
2026-01-28T15:13+0100
2026-01-28T15:13+0100
zone de contact
podcasts
abou dhabi
négociations
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/1c/1082897669_0:73:533:373_1920x0_80_0_0_ce9d1d6dbdad294c0d151970aacad027.jpg
"Les Russes, quoi qu'il arrive, soit ils gagnent, soit ils gagnent"
Sputnik Afrique
Des diplomates russes, ukrainiens et américains se sont réunis à Abou Dhabi pour des pourparlers afin de trouver une issue au conflit en Ukraine. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier Moreau a commenté ces négociations.
Au micro de Zone de Contact, M. Moreau souligne que Londres, Paris et Berlin sont "énormément investis dans cette guerre" et "qu'ils veulent retarder le plus longtemps possible le dénouement". "Ce n'est pas vraiment rationnel, mais Zelensky, en fait, est sous la coupe de ces trois puissances européennes essentiellement". Retrouvez également dans cette émission: -Paul Antoine, analyste international français, sur les rapports entre Donald Trump et Emmanuel Macron. -Peter Babyenda, coordinateur de l'engagement politique à la faculté des sciences commerciales et de gestion de l'Université Makerere en Ouganda, sur les retombées pour les pays africains du cours de l'or, qui bat des records sur les marchés mondiaux. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
abou dhabi
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/1c/1082897669_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_f6d1c58bc6288d9ef66bfe7abd6b941d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, аудио, abou dhabi, négociations
podcasts, аудио, abou dhabi, négociations

"Les Russes, quoi qu'il arrive, soit ils gagnent, soit ils gagnent"

15:13 28.01.2026
Zone de Contact
"Les Russes, quoi qu'il arrive, soit ils gagnent, soit ils gagnent"
S'abonner
- Sputnik Afrique
Anthony Lefebvre
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Des diplomates russes, ukrainiens et américains se sont réunis à Abou Dhabi pour des pourparlers afin de trouver une issue au conflit en Ukraine. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier Moreau a commenté ces négociations.
Au micro de Zone de Contact, M. Moreau souligne que Londres, Paris et Berlin sont "énormément investis dans cette guerre" et "qu'ils veulent retarder le plus longtemps possible le dénouement". "Ce n'est pas vraiment rationnel, mais Zelensky, en fait, est sous la coupe de ces trois puissances européennes essentiellement".

"Les Russes, quoi qu'il arrive, soit ils gagnent, soit ils gagnent. C'est-à-dire, si jamais Kiev s'arrête maintenant, eh bien, ils s'emparent des quatre régions plus la Crimée. Ça finira comme ça. Et ils obtiendront la démilitarisation et la dénazification. Et si ça dure plus longtemps, eh bien, ils peuvent très bien s'emparer et réunifier une nouvelle région, comme Kharkov", a-t-il ajouté.

Retrouvez également dans cette émission:
-Paul Antoine, analyste international français, sur les rapports entre Donald Trump et Emmanuel Macron.
-Peter Babyenda, coordinateur de l'engagement politique à la faculté des sciences commerciales et de gestion de l'Université Makerere en Ouganda, sur les retombées pour les pays africains du cours de l'or, qui bat des records sur les marchés mondiaux.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала