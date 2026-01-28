https://fr.sputniknews.africa/20260128/les-russes-quoi-quil-arrive-soit-ils-gagnent-soit-ils-gagnent-1082897837.html

"Les Russes, quoi qu'il arrive, soit ils gagnent, soit ils gagnent"

"Les Russes, quoi qu'il arrive, soit ils gagnent, soit ils gagnent"

Sputnik Afrique

Des diplomates russes, ukrainiens et américains se sont réunis à Abou Dhabi pour des pourparlers afin de trouver une issue au conflit en Ukraine. Pour Sputnik... 28.01.2026, Sputnik Afrique

2026-01-28T15:13+0100

2026-01-28T15:13+0100

2026-01-28T15:13+0100

zone de contact

podcasts

abou dhabi

négociations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/1c/1082897669_0:73:533:373_1920x0_80_0_0_ce9d1d6dbdad294c0d151970aacad027.jpg

"Les Russes, quoi qu'il arrive, soit ils gagnent, soit ils gagnent" Sputnik Afrique Des diplomates russes, ukrainiens et américains se sont réunis à Abou Dhabi pour des pourparlers afin de trouver une issue au conflit en Ukraine. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier Moreau a commenté ces négociations.

Au micro de Zone de Contact, M. Moreau souligne que Londres, Paris et Berlin sont "énormément investis dans cette guerre" et "qu'ils veulent retarder le plus longtemps possible le dénouement". "Ce n'est pas vraiment rationnel, mais Zelensky, en fait, est sous la coupe de ces trois puissances européennes essentiellement". Retrouvez également dans cette émission: -Paul Antoine, analyste international français, sur les rapports entre Donald Trump et Emmanuel Macron. -Peter Babyenda, coordinateur de l'engagement politique à la faculté des sciences commerciales et de gestion de l'Université Makerere en Ouganda, sur les retombées pour les pays africains du cours de l'or, qui bat des records sur les marchés mondiaux. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

abou dhabi

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, аудио, abou dhabi, négociations