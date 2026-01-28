https://fr.sputniknews.africa/20260128/les-russes-quoi-quil-arrive-soit-ils-gagnent-soit-ils-gagnent-1082897837.html
"Les Russes, quoi qu'il arrive, soit ils gagnent, soit ils gagnent"
28.01.2026
Des diplomates russes, ukrainiens et américains se sont réunis à Abou Dhabi pour des pourparlers afin de trouver une issue au conflit en Ukraine. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier Moreau a commenté ces négociations.
Au micro de Zone de Contact, M. Moreau souligne que Londres, Paris et Berlin sont "énormément investis dans cette guerre" et "qu'ils veulent retarder le plus longtemps possible le dénouement". "Ce n'est pas vraiment rationnel, mais Zelensky, en fait, est sous la coupe de ces trois puissances européennes essentiellement". Retrouvez également dans cette émission: -Paul Antoine, analyste international français, sur les rapports entre Donald Trump et Emmanuel Macron. -Peter Babyenda, coordinateur de l'engagement politique à la faculté des sciences commerciales et de gestion de l'Université Makerere en Ouganda, sur les retombées pour les pays africains du cours de l'or, qui bat des records sur les marchés mondiaux. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
"Les Russes, quoi qu'il arrive, soit ils gagnent, soit ils gagnent. C'est-à-dire, si jamais Kiev s'arrête maintenant, eh bien, ils s'emparent des quatre régions plus la Crimée. Ça finira comme ça. Et ils obtiendront la démilitarisation et la dénazification. Et si ça dure plus longtemps, eh bien, ils peuvent très bien s'emparer et réunifier une nouvelle région, comme Kharkov", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Paul Antoine, analyste international français, sur les rapports entre Donald Trump et Emmanuel Macron.
-Peter Babyenda, coordinateur de l'engagement politique à la faculté des sciences commerciales et de gestion de l'Université Makerere en Ouganda, sur les retombées pour les pays africains du cours de l'or, qui bat des records sur les marchés mondiaux.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact